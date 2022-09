La emoción de Lucas Assadi tras su primer gol por Universidad de Chile: "Se me tenía que dar en algún momento"

Como un desahogo fue tomando en Universidad de Chile el triunfo por 2-1 ante Palestino, que lo alejó un poco de la zona de descenso en el Campeonato Nacional, donde una de las figuras destacadas fue Lucas Assadi.

El volante de 18 años y formado en la U fue uno de los jugadores que se puso al hombro la presión del plantel azul, para sacar a flote con buen juego, calidad y un gol al equipo de Sebastián Miranda.

“Demasiado emocionado. No se me estaba dando y se me pudo dar, emocionado por el gol y por el triunfo”, comentó tras el encuentro en La Cisterna.

Es que el llanto en la cancha fue porque era su primer gol con la camiseta de Universidad de Chile y no se pudo contener: “Se lo dedico a mis papás que siempre me han ayudado”, destacó.

Por lo mismo, asegura que este gol fue importante en lo personal, aunque lo que más destaca es lo grupal, porque les da nuevas esperanzas para las finales que vienen.

“Nos ayuda bastante, para generar un triunfo y tres puntos importantes. En lo personal se me tenía que dar en algún momento y hoy fue el día", finaliza.