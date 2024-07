El regreso de Charles Aránguiz se ha transformado en una verdadera teleserie para Universidad de Chile. Rumores más, rumores menos, lo cierto es que todavía no hay nada oficializado en torno al Príncipe, quien todavía no ha logrado arreglar su salida del Inter de Porto Alegre.

En el intertanto, uno que opinó sobre una vuelta del volante a las huestes azules fue Arturo Vidal, quien como un verdadero Rey espera que el Príncipe regrese a la U por el bien de él y del fútbol chileno.

Durante una transmisión en su canal de Twitch, el King se mostró entusiasmado con la posibilidad de reencontrarse con alguien con quien ganó tanto en la selección chileno. “¿Me da miedo? jajajaja, Charly no me da miedo, me alegraría que llegue a la U”, partió diciendo el colocolino.

“Ojala que llegue a la U, por el bien de él y del fútbol chileno. Por el bien de la U, por la gente, que necesitan tener un ídolo ahí. Charly es un jugador que todavía puede dar mucho, tiene mucha calidad”, aseguró.

¿Y la posibilidad de enfrentarlo en el Superclásico? Por ahora complicado, ya que Vidal está en medio de una recuperación tras lesionarse ante Unión Española. Sin embargo, el King avisó que buscará todos los caminos para estar en el duelo ante la U.

“Vamos a hacer todo lo posible, tenemos fe que sí. Ojala Charly llegue, sería lindo ese partido, aunque va a ser (con o sin él) lindo igual, porque estadio lleno sería maravilloso”, concluyó Vidal.

Charles Aránguiz y Arturo Vidal compartieron por años por la selección chilena. ¿Se vendrá el reencuentro con uno en Universidad de Chile y el otro en Colo Colo? | Foto: Photosport.

¿Cuándo se jugará el Superclásico 196 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules enfrentarán el sábado 10 de agosto desde las 17:00 horas en el Estadio Nacional por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.