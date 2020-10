Leonardo Gil le hace un “oso” a la U de Chile: se va a Vasco da Gama a poco de confirmar la oferta azul

Leonardo Gil, una vez más, pudo ser refuerzo de Universidad de Chile pero los dejó “en visto”: tras confesar a RedGol que tenía una oferta concreta del Romántico Viajero y otra de Vasco da Gama y que iba a esperar para decidir, se decantó rápidamente por el cuadro brasilero y jugará en dicho país, volviendo al continente tras un paso por el Ittihad de Arabia Saudita.

En horas de esta mañana, el Colorado comentó a este portal que “tuve un contacto con el técnico y con el máganer de la U, y también tengo una oferta de Vasco da Gama y estoy viendo cuál es la mejor opción. Me gustaría ir a Chile, me encantaría y me abriría la puerta a la selección que es un objetivo que tengo, estando acá en Arabia por ahí se pone difícil así que yendo a Chile o Brasil se me puede dar esa posibilidad”.

Asimismo, recalcó que iba “a tomar la mejor decisión económica para mi, ir a cualquier de las dos ligas estaría bueno, porque son competitivas ambas”.

Y la “mejor decisión económica” la encontró en Brasil: el propio Ittihad confirmó que se va al Vasco da Gama y lo despidió a través de sus redes sociales oficiales.

Leonardo Gil recibió una calurosa despedida en el Ittihad: se va al Vasco da Gama y no a la U. | Foto: @Ittihad

“Gracias, Leonardo Gil, y buena suerte con el Vasco da Gama”, dice la publicación con un lindo gif donde se ve el logo del elenco de Brasil y la imagen del ex Rosario Central.

شكراً ليوناردو خيل .. وتمنياتنا لك بالتوفيق مع @VascodaGama ��



Thank you Leonardo Gil and goodluck with @VascodaGama �� pic.twitter.com/cq0N6pvAVY — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 10, 2020

Es un nueva llegada frustrada de Gil al fútbol chileno, que ha sido buscado de manera incesante por los grandes y también por entrenadores ligados a estos equipos, como fue el caso de Gustavo Quinteros, hoy DT de Colo Colo que intentó llevarlo a Xolos de Tijuana tras no poder firmar allá a Luciano Aued.