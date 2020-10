Leonardo Gil reconoce que puede ser jugador de Universidad de Chile: "Me llamó la U y Vasco, estoy definiendo donde voy a ir"

Como anunciamos anteriormente, Universidad de Chile se decidió por el volante Leonardo Gil, el que actualmente pertenece al Al-Ittihad Jedah de Arabia Saudita.

En conversación con Redgol, el ex Rosario Central reconoce que recibió un llamado desde el Centro Deportivo Azul.

"Tuve un contacto con el técnico y con el manager de la U, y también tengo una oferta de Vasco da Gama y estoy viendo cuál es la mejor opción", asegura el Colorado.

"Me gustaría ir a Chile, me encantaría y me abriría la puerta a la selección que es un objetivo que tengo, estando acá en Arabia por ahí se pone difícil así que yendo a Chile o Brasil se me puede dar esa posibilidad", explica Gil.

Agregando que "voy a tomar la mejor decisión económica para mi, ir a cualquier de las dos ligas estaría bueno, porque son competitivas ambas

Para el final recuerda la vez que pudo ser seleccionado nacional. "Sampaoli y después me llamó el coordinador Patricio Jérez para ver cómo estaban mis documentos, y ya tengo mi documento chileno así que feliz, ahora a esperar", cerró.