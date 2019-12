Leandro Benegas: "Al equipo más grande siempre le buscarán suspicacia de que se salvó por ayuda"

Leandro Benegas fue uno de los pocos jugadoes de la U que se salvan de la crítica este 2019, donde a punta de esfuerzo y goles ayudó a mantener a Universidad de Chile en primera división.

En charla con la Magia Azul, el delantero mendocino aseguró que "uno siempre trata de hacer lo mejor, alguna veces sale otra vez, pero lo que no se puede negociar es la entrega, y esas ganas de ganar que tiene que tener uno cuando está en la U. Siempre me di al máximo en el trabajo que me toca hacer a mi, y en ayudar al equipo".

Respecto a que se "salvaron por secretaría", Benegas lo rechaza. "En todo momento quisimos jugar, cuando nos preguntaron a los jugadores queríamos hacerlo junto a nuestra gente que nos acompaña siempre y con la seguridad que se merece un espectáculo de dicha magnitud, se tenia que jugar, empujamos para que así sea", aseguró el Camión.

Agregando que "despúes lo que diga la demás gente da igual porque le van a opinar a la U lo contrario, es lo que pasa con el equipo más grande, al que siempre le buscarán suspicacia de que se salvó por eso".

Sobre su futuro, el delantero aclara que todo se resolverá la próxima semana aunque debe presentarse de igual manera el 20 de diciembre junto a sus compañeros ya que formalmente termina contrato el 31, aunque adelanta que “nadie quiere irse de un club tan lindo como la Universidad de Chile, me encanta el estadio con 45 mil personas, es algo impagable".