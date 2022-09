Universidad de Chile volverá a contar con Sebastián Miranda en la banca, luego de la salida por mal rendimiento de Diego López, cuando este jueves se enfrenten a Palestino por el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, quien ya reemplazó a Santiago Escobar en la primera parte del campeonato, tiene claro la gran misión que tiene en la interna del club, que es poder convencer al plantel para sacar a la U a flote, por lo que asegura tener claro las virtudes del equipo.

"Que es un equipo grande, que tiene mística en su historia, una hinchada espectacular. Tengo jugadores que lamentablemente no han podido conseguir los resultados, pero sí me consta que entrenan a diario para revertir esta situación", comenta Miranda.

En ese sentido, cree que es una tarea propia del cuerpo técnico poder darle las herramientas a los jugadores para salir de los puestos de descenso.

"Lamentablemente no hemos podido salir, pero en todos los entrenamientos trabajan para ganar. No lo hemos logrado, pero estoy seguro de que lo vamos a lograr. Si logro convencerlos no tengo ninguna duda de que saldremos de esta situación. Y esa es mi tarea. Si a los jugadores les agrego la mística, la gente y todo lo que significa este club me da confianza", finaliza.