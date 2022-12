La llegada de Matías Zaldivia en el mercado de pases a Universidad de Chile, ha sido el refuerzo más bombástico en lo mediático, por lo que significa cambiar de trinchera desde Colo Colo, donde era considerado un importante jugador por los títulos obtenidos.

Algo que ha dado para muchos comentarios, donde incluso el que se apunta como capitán del Cacique, Esteban Pavez, ha dado que hablar, tratando de minimizar la determinación de Zaldivia en los azules.

Uno que no quiso quedar al margen fue el ex delantero Ezequiel Miralles, quien, en conversación con En Cancha, recordó el momento en que la U quiso comprar su pase en 2012, pero que él se negó tajantemente, abriendo una nueva polémica: "En lo personal a mi me surgió la posibilidad y no la acepté y no hubiese podido ir a la U".

Eso sí, la pelota la recoge el portal Bolavip, quienes fueron a buscar a los dirigentes de Azul Azul de esa época para aclarar la situación de Miralles, donde queda en claro que tenía todo arreglado para vestir de chuncho.

Sabino Aguad, ex gerente deportivo azul, fue quien desmintió al ex delantero de Colo Colo, asegurando que tenían todo arreglado con la dirigencia, pero por otros motivos dio pie atrás.

"Nosotros en la U sí llegamos a un acuerdo. Él decidió no venir porque salieron algunos históricos diciendo que él antes de llegar tenía que pedir disculpas a la U. Ahí él me llamó personalmente y me dijo que veía que no había un buen ambiente para venirse a la U, que agradecía todo, pero que rompía el acuerdo y que no venía", detalla Aguad.

No fue todo, porque más allá del acuerdo de palabra, también estaba todo acordado en lo económico, por lo que le pasó la pelota a Miralles por no vestirse de azul en ese momento.

"Nosotros estábamos de acuerdo en las cifras. Él estaba libre. No recuerdo quién era su representante, para nada, pero me acuerdo haber hablado personalmente con él. Miralles me llamó personalmente y me dijo 'me bajo porque no me gustó la reacción de varios históricos y si voy va a ser un problema'", precisa el ex funcionario azul.

Misma situación que precisa el ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, quien fue claro en las decisiones del delantero para no venir a Universidad de Chile.

"A la barra no le gustaba, pero yo lo quería porque lo encontraba muy bueno...Yo no sé quién era el técnico, pero yo solo sé que lo quería", precisó.