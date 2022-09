Una verdadera "final del mundo". Así preparan en Universidad de Chile el duelo contra Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, el que puede marcar el futuro en la zona de descenso en la tabla de posiciones.

Si bien no le pone el rótulo, el técnico Diego López también sabe lo que se está jugando a esta altura del torneo, algo que también lo ha hecho saber dentro del camarín de los azules en la previa del encuentro.

"Es un partido sumamente importante. Tienes que ser realista y saber que te juegas algo importante. La concentración tiene que ser máxima y los detalles tienen que hacer la diferencia. Son pequeñas cosas que se han trabajado en la semana, pero es un partido importantísimo por todo lo que conlleva. Pero lo que viene después también, las consecuencias. Por eso mismo es un partido donde tenemos que lograr resultados. Hemos tratado en el día a día hacérselo sentir a quien no lo entienda. Siendo sincero, hasta los más jóvenes saben y se dan cuenta de lo que jugamos. Los grandes hacen un papel importante porque ayudan en todo momento y eso es bueno. Creo que lo que también es importante es estar juntos", comentó López.

En ese sentido, el técnico se aferra a los buenos momentos que, si bien son pocos, han logrado en los partidos.

"Futbolísticamente se ha demostrado que puede ganar, si ves el último partido que perdimos los tiros al arco fueron bastantes. Entonces creo que tenemos que afinar puntería. El funcionamiento ha estado, por momentos no, por momentos si. Contra Unión Española jugó bien, pero son cosas que es difícil que las vean. Tenemos que analizar más allá de una derrota o una victoria", destaca el entrenador azul.

"Nos da confianza eso, a veces las rachas pasan, pero hay que hacerlas pasar teniendo confianza. Muchas veces no es todo oscuro y todo negativo, vemos las cosas buenas y han habido. Lo que opaca todo es el resultado y por eso nos encontramos en esta situación. No hemos sabido liquidar partidos. La gente no lo ve, porque deja en claro los tres puntos, la clasificación, esas cosas son las que no se ven, pero el resultado manda", finaliza.