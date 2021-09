FIFA armó un informe muy detallado respecto a las transferencas de jugadores que se desarrollaron en el período abarcado entre 2011 y 2020 dejando en claro cuáles son los clubes más vendedores y compradores del mundo.

No sorprende que los grandes del Viejo Continente aparezcan en esas listas. Tampoco que el poderoso Manchester City lidere el top de clubes que más han comprado en 10 años o que Neymar sea el jugador más caro pagado por un equipo cuando saltó del Barcelona al PSG por un poco más de 220 millones de euros.

Lo que sí sorprende es que San Felipe no sólo sea el club que más ha vendido en Chile, es top 30 en Conmebol, es decir, está entre los equipos que más transfirieron jugadores en el mundo.

Universidad de Chile también aparece en el top 30, siendo la U y los del Aconcagua los únicos clubes nacionales que están en ese ránking que lidera Fluminense de Brasil con 183 transferencias.

Eduardo Vargas tiene el récord del jugador chileno más caro vendido desde un club nacional al extranjero (Getty Images)

San Felipe aparece con 73 ventas al exterior empatando en ese ítem con ni más, ni menos que ¡River Plate!

Recordemos que el cuadro de la V Región estuvo en el ojo del huracán en 2012 cuando Jonathan Botinelli pasó del equipo chileno a River de Argentina sin haber nunca jugado por ellos.

En ese entonces Raúl Delgado, presidente de San Felipe declaró ante los medios que los albirrojos "no es un club fantasma que existe para justificar triangulaciones como parece querer presentársenos".

Los buenos años de Universidad de Chile

La U vivió su mejor temporada en 2011, y gracias al éxito deportivo pudieron vender varios jugadores dejando en caja una considerable cifra en dólares.

El top de la U es Eduardo Vargas que en diciembre del año histórico azul fue vendido al Nápoli en 14.7 millones de dólares. Un año después Ángelo Henríquez se fue al Manchester United por US 5.7 millones, Junior Fernandes en US 4 millones al Bayer Leverkusen, Marcelo Díaz cuatro millones de la moneda norteamericana al Basilea y a comienzos del 2014 Matías Rodríguez fue adquirido en US 4.2 por la Sampdoria.

Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul: "Nuestro objetivo es volver a posicionar al Club".

En la U recibieron el llamado de Redgol con beneplácito al tomar conocimiento de que la U es uno de los dos clubes más vendedores de esta parte del mundo.

Ignacio Asenjo, gerente general del cuadro laico asegura que "siempre es importante aparecer en rankings de este tipo, especialmente porque habla de nuestra historia y de la mirada que clubes de afuera tienen de nuestro fútbol. Según lo que dice el ranking miran y confían principalmente en los jugadores de nuestro Club".

En esa misma línea, el ejecutivo agrega que "es importante recordar, también, que el mayor porcentaje de estas ventas se generó luego de ganar la Copa Sudamericana el 2011, lo que valoriza mucho el poder participar en los torneos internacionales y nuestro Club entre el 2010 y el 2020 fue el Club más exitoso en este tipo de Torneos.

Asenjo además da luces del nuevo proyecto que encabezará el ecuatoriano Luis Roggiero. "Nuestro actual objetivo, y para lo que estamos trabajando, es volver a posicionar al Club en estos Torneos Internacionales, hacer que nuestros jugadores jóvenes se puedan desarrollar en el Club y que el buen rendimiento y la vitrina que es obtener resultados con el plantel profesional, les pueda dar la opción a esos jugadores de salir al extranjero luego de haber triunfado en la U", cerró.