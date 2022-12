Tras su salida de Libertad, la hinchada de Universidad de Chile se ilusionó con un posible retorno de Marcelo Díaz. El jugador llegó a nuestro país y manifestó sus deseos de regresar a su exclub, pero La Tercera reportó que el jugador finalmente firmará en Audax Italiano.

Ahora, desde la U alzaron la voz y Manuel Mayo se refirió a la situación del Chelo. El director deportivo aseguró que Díaz no está descartado, así como ningún jugador, pero que el club trabaja junto a Mauricio Pellegrino en otras prioridades para el plantel.

"Él representa parte importante historia de este club, las características como jugador en su carrera son admirables, pero no sé si es así lo que me dicen (sobre que firmó en Audax Italiano). Yo he conversado con él, merece respeto y le he comentado en lo que estamos", partió diciendo.

"He sido transparente en decir por qué han llegado jugadores. Me llama la atención que en muchas de las críticas que he escuchado, hasta injustas, se hacen cuando el club contrata sin aprobación del entrenador. Ahora he intentado trabajar con Mauricio", siguió.

"Una de las cosas que quiso es por el proyecto, porque yo lo iba ayudar en posiciones que necesitaba. Se lo he dicho a Marcelo y he sido transparente que he podido. No quita lo primero que dije, pero en este caso es conformar el plantel que Mauricio necesita", complementó.

"No se le ha comunicado (que no es considerado). No hay jugadores descartados. Esto avanza primero con las prioridades de Mauricio, ese es el plan estratégico que le presenté y así conformamos el plantel", concluyó.