Jonathan Zacaría y su regreso a las canchas: "Es una revancha"

Universidad de Chile tendrá la gran oportunidad de dejar atrás su mal rendimiento de la temporada pasada este sábado, cuando enfrente a Unión Española por las semifinales de Copa Chile, donde además definirán el cuarto cupo a Copa Libertadores.

Y uno que sabe de dar vuelta situaciones es Jonathan Zacaría. El argentino pasó los últimos dos años en recuperación y este fin de semana por fin podría volver a las canchas. "Es difícil, pero trabajé con psicólogos esperando este momento. Estoy bien preparado. Me siento bien, si me toca estar, voy contento y listo para el desafío", explicó el extremo en conferencia.

"Cuando me tocó estar, traté de dar lo mejor y por las lesiones me tocó estar mucho fuera. Pienso que es una revancha", agregó. "Siempre hay temor después de un largo tiempo fuera, pero he trabajado y eso me ayudó a llegar al partido sin pensar en eso. Me siento fuerte, eso es lo importante".

Pese a las amenazas de los hispanos para no presentarse al duelo, los azules se preparan para saltar a la cancha. "Nosotros de igual manera nos estamos entrenando para jugar el partido, sabiendo que la postura que tienen ellos es de no jugar. A nosotros no nos debería llegar, entrenamos para jugar y esperar al sábado para ver qué decisión van a tomar".

Además, Zacaría dedicó palabras a las nuevas incorporaciones del plantel. "Los refuerzos son de jerarquía, nos va a ayudar mucho a lo que el técnico tiene en mente para el equipo", explicó para más tarde valorar que podrán contar con ellos para este sábado. "Será el primer partido, los necesitamos a todos. Van a andar muy bien".

Finalmente, admitió que la temporada pasada sigue siendo tema. "Está en nuestra cabeza lo que pasó el año pasado, pero este es otro torneo, otros jugadores. Tenemos objetivos claros que son estar peleando arriba, pero esto es paso a paso. Creo que estaremos bien", sentenció.