Universidad de Chile no quiere seguir sufriendo y este sábado vuelve a la cancha para enfrentar un partido más que especial. Desde las 15:00 horas el Romántico Viajero recibe a Universidad Católica en un nuevo clásico universitario, donde podría tener a un ausente en su formación inicial: Darío Osorio.

El joven valor del elenco estudiantil ha sido la gran figura en lo que va de temporada. A su corta edad y reciente aparición, supo aprovechar las oportunidades para deslumbrar a punta de talento y golazos, aunque esto no le asegura una camiseta.

En la previa del clásico universitario, se conoció que el técnico Diego López piensa en modificaciones para su formación. Una de ellas es la salida de Darío Osorio, que pese a su tremenda actuación ante Cobresal en la Copa Chile, terminó muy agotado.

La decisión del técnico generó la molestia de los hinchas, que quieren ver a su joya dentro de la cancha ante la UC. Y uno de los que puso el grito en el cielo fue Johnny Herrera, que arremetió con todo contra el DT.

Johnny Herrera dispara contra Diego López por ausencia de Darío Osorio

Johnny Herrera no tuvo piedad con Diego López luego de conocerse que Darío Osorio quedaría fuera del once estelar de la U para el clásico universitario. El ex arquero e ídolo del Bulla habló de la formación en TNT Sports, asegurando que no tiene explicación.

"No hay excusa, tiene que estar lesionado, tiene que estar un poquito tocado porque es imposible que tu mejor jugador vaya a la banca", comenzó señalando el panelista de Todos Somos Técnicos.

De hecho, Johnny Herrera cuestionó las decisiones de Diego López. "Me cuesta entender esto y también me cuesta entender los cambios que hizo el otro día. Cuando hizo los tres cambios y quedaba media hora de partido y Osorio se cayó cuando faltaban 20 minutos, estaba raja jugando".

En esa misma línea y ya hablando del clásico universitario, el ex arquero le hizo un llamado al DT. "Lo único que le pedía a profesor López que se arriesgara un poquito, que mandara a sus jugadores a jugar literalmente, porque cuando te dedicas tanto a defender, obviamente que merece preocupación preocupación la banda derecha de Católica, pero la U tiene jugadores que desequilibran".

Finalmente le entregó la lista de figuras que pueden ayudarle al técnico en ese objetivo. "Tiene a Assadi, Osorio, Vargas. Está muy preocupado de defender, aunque pongo en serias dudas la oncena", cerró.