Desde Italia, donde emigró después de su paso por Universidad de Chile, el delantero Joaquín Larrivey se mantiene siempre al tanto de lo que pasa en los azules. Si bien no se fue en buenos terminos con la dirigencia, asegura que siempre quedó el nexo con los hinchas bullangueros.

Algo que siempre repite cuando da una entrevista, donde nuevamente explica que los fanáticos todavía le siguen escribiendo y agradeciendo, pese que ahora está en el Cosenza Calcio.

"Yo creo que se da por la cantidad de goles que hice. Porque los hice en un momento muy particular del club, después de estar muchos años acostumbrado a pelear arriba ,cuando llegué yo, si bien el primer torneo salimos terceros estuvimos todo el año peleando por mantener la categoría y ese año salí segundo goleador del torneo. El año siguiente cuando también estuvimos peleando por no descender, salí tercer goleador. Hice 24 goles contando la Copa. 43 goles en dos años, eso yo creo que da la relación especial", comentó en una entrevista en Deportes 13.

Por lo mismo, también revela que ha mantenido el contacto con sus excompañeros, aunque de igual forma la gran mayoría también vio la salida una vez que en la última temporada lograron mantener la categoría

"La verdad que con muchos sigo charlando, con muchos que nos fuimos seguimos en contacto, las redes sociales ayudan a mantener el contacto, a desearles siempre lo mejor. Cuando pasó lo de Casanova que se lastimó estuvimos ahí charlando un ratito, con Andía hablo, siempre para desearnos lo mejor en los partidos o para saber como está la situación. Al final si uno desea lo mejor, las cosas buenas siempre llegan es como un boomerang", detalla el último goleador azul.

Una identificación que logró con la camiseta de Universidad de Chile, donde en más de una oportunidad aseguró que le hubiese gustado terminar la carrera jugando por los azules.

"He pasado por muchos equipos, a partir de los 27 años que fui al Rayo Vallecano ahí yo creo que mi carrera tomó una mejor dirección según mi punto de vista. Venía haciendo una carrera buena pero a partir de ese momento empecé a hacer un promedio de 15 goles por año en ligas importantes. También en Huracán cuando salí me sentí muy valorado y muy querido, hice muchos goles también, pero la U sin duda es uno de los clubes donde me sentí mejor", destaca.

Su salida

Pese a todo, siendo goleador en dos temporadas, una vez que lograron mantener a la U en Primera División no hubo acuerdo alguno para renovar, por lo que Larrivey junto a su familia buscaron otros horizontes, pese al ingrato que tuvo que vivir donde le habían asegurado una nueva firma.

"No no sé, no sé si la expresión es 'jugaron sucio' yo lo que tuve que decir en su momento por como sucedieron las cosas lo hice, no opaca para nada mi salida todo lo que viví todo el cariño que tengo por la U, esté quien esté le deseo lo mejor", comenta.

Por lo mismo, asegura que si bien ha pasado tiempo siempre está la ilusión de regresar, donde cree todavía tiene las puerbas abiertas.

"Yo creo que después de hacer las cosas que hice en la U imagino y quiero creer que tengo las puertas abiertas porque me he comportado siempre correctamente, nunca dije nada que no sea verdad y les deseo lo mejor, a Crisitián Aubert, a Michael Clark, a Luis Roggiero porque lo mejor para ellos significa lo mejor para la U. Así que más allá de que mi salida no fue como me hubiera gustado, ya dije lo que tenía que decir. Me imagino que tengo las puertas abiertas y si no es así, no pasa nada", finaliza.