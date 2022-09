Universidad de Chile ha hecho varios negocios con Huachipato en el último tiempo. De hecho, la más reciente transferencia entre ambos clubes fue el préstamo de Martín Parra, quien se sumó cedido por cuatro meses con opción de compra a los azules, donde sólo ha sido citado en un encuentro. A principios de año, la gerencia deportiva de Azul Azul adquirió la mitad del pase del volante Israel Poblete y también la del defensor central Ignacio Tapia, ambos procedentes del club de Talcahuano.

Por cierto que la cercanía entre los acereros y el Romántico Viajero ha generado varias suspicacias, expresadas por Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de la concesionaria que controla el destino del club de fútbol de la casa de estudios. Y en una entrevista con Al Aire Libre en Cooperativa, el presidente de AA aprovechó de aclarar algunas cosas.

Una de esas cosas fue que la relación Huachipato-U sea un lazo que surgió hace poco. "No nace con nosotros, este club ha pagado préstamos de un millón y medio de dólares", afirmó Michael Clark en referencia a la cesión de los derechos federativos de Yeferson Soteldo por esa cantidad en 2018. "Es injusto que ahora se diga la relación ahora se ha profundizado", agregó el ingeniero comercial.

Otra de esas cuestiones fue la contratación del zurdo zaguero de 23 años, quien ha disputado 18 partidos en el Campeonato Nacional 2022, aunque su rendimiento no ha dejado buenas sensaciones. Y esa opinión se enfatizó cuando se supo el valor del traspaso del espigado marcador nacido en Concepción: 850 mil dólares a cambio del 50 por ciento de la carta.









"El ensañamiento que hay con él tiene que ver con de dónde viene. Creo que buena parte de las críticas es por eso. Trajimos a dos jugadores. Uno fue Israel Poblete y Nacho. No es la primera vez que la U trae jugadores de allá", aseguró uno de los socios fundadores de Redwood Capital, quien mencionó al delantero panameño Gabriel Torres, quien hoy milita en Deportes Antofagasta y también a Jimmy Martínez, quien se desempeña en los siderúrgicos nuevamente.

De todas formas, para Clark el futuro de Ignacio Tapia sigue siendo prometedor. "Nacho fue una apuesta que hizo el club en un jugador joven, de un biotipo no tan común en Chile, zurdo, que ya había sonado en la U. Y finalmente se decide ir por él, se acuerdan las condiciones y se trae. Estoy confiado en que Nacho va a encontrar su lugar. Tuvo un poco de mala suerte, llegó a ser el central de la U. Y ponerse la polera de la U no es tan fácil, pesa un poquito más, no es cualquier polera. El próximo año, estando rodeado de más jugadores de experiencia, le daremos esa chance. Y estoy seguro de que le irá bien: es un buen cabro, se entrena fuerte, tiene condiciones. Creo que finalmente va a andar bien", auguró el empresario, miembro del grupo inversor Tactical Sport.

Victoriano Cerda también fue tema para Clark

Victoriano Cerda es el presidente de Huachipato, cargo que ostenta desde marzo de 2021. Antes de eso, fue vicepresidente de la institución durante tres años. Por eso y todos los negocios descritos antes entre la escuadra del acero y la Universidad de Chile, el nombre del abogado suele aparecer cuando se habla del momento actual de Azul Azul.

Como era de esperarse, Michael Clark tuvo que hablar respecto de Cerda y la eventual relación con la concesionaria que preside. "Lo he dicho hartas veces. En el sitio web del club están los dueños con nombre y apellido. Nadie me puede acusar de lo que no dije. Hay un dicho que dice me hago cargo de lo que digo, no de lo que escuchas. Si no creen, es otra cosa. Con el revuelo que esto crea, si eso fuera real, alguien tendría una prueba. No puede estar en mí desmentir todo lo que dice cualquier persona. El nivel de escudriño público es tanto que si nadie encuentra nada, en algún momento alguien habrá de pensar que no hay nada", cerró el mandamás de AA.