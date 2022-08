Hinchas de la U se enfrentan por Ignacio Tapia: “Es un poco injusto que me critiquen por cosas de otras personas”

Universidad de Chile profundiza día a día su crisis deportiva e institucional en medio de campañas peleando por no descender y marañas dirigenciales que tienen hoy a Sartor como administrador principal de Azul Azul, con Michael Clark como presidente de la concesionaria del Chuncho tras el periodo de adaptación encabezado por Cristián Aubert, esto luego de la salida de Carlos Heller.

Hoy por hoy las dudas dentro del terreno de juego en la U se suman a la total ausencia de transparencia en quiénes son los dueños de Azul Azul, sumado las llamativas coincidencias entre Universidad de Chile y Huachipato en el mercado de fichajes. A estas alturas no son pocas las voces que consideran al menos algo extraño en la relación entre ambos clubes.

Y dentro de esa vorágine entra el defensor Ignacio Tapia, quien arribó a la U junto a Israel Poblete, provenientes de Huachipato. El zaguero azul se defiende de las críticas y se desmarca de la polémica azul-acerera.

“Se me carga la mano porque vengo de Huachipato. Hay muchas críticas por esa razón y a veces las creo injustas, porque son temas que no me incumben”, dijo Ignacio Tapia en conversación con BolaVip Chile.

El futbolista agregó que “son temas de otras personas. Yo vine aquí para sumar, para darlo todo por el equipo y si soy criticado por mi rendimiento voy a dar más para cambiar esa situación. Por eso creo que es un poco injusto que me critiquen por cosas de otras personas”.

Tras las palabras de Tapia, los hinchas azules reaccionaron divididos en redes sociales con apoyo y nuevas críticas para el defensor central de los azules.

Las reacciones de los hinchas