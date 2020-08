Hernán Caputto lamenta las lesiones de Sebastián Galani y Jonathan Zacaría: "No nos vamos a apurar en las recuperaciones"

Universidad de Chile retoma el Torneo Nacional enfrentando a Palestino en el Estadio San Carlos de Apoquindo este domingo a las 16:00.

El cuadro universitario lamenta dos bajas, Sebastián Galani y Jonathan Zacaría, algo que golpea a los azules y su entrenador Hernán Caputto así lo confesó en conversación con La Magia Azul en Redgol.

"Veníamos muy bien y lo primero que no queríamos que pasara es que haya un contagio y que no haya lesiones. Las lesiones uno no las puede preveer, hubo jugadores golpeados, alguna molestia en una rodilla pero ahora nos golpearon las lesiones musculares, el viernes Sebastián (Galani) y hoy (ayer) Jona (Zacaría)", aseguró.

Agregando que "lo lamento muchísimo porque uno quiere todo el plantel para disponer en cada fecha y más ahora que esperamos mucho para la competencia".

Eso sí, Caputto asegura que no se van a apurar para tener a Galani y Zacaría listos para jugar.

"Vamos a llevar sus recuperaciones con tranquilidad, los tendremos rapido. No nos vamos a apurar en eso, pero tenemos a todo el resto del equipo en condiciones", cerró.