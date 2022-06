Luego de que el italiano Francesco Bertini no pudiera llegar a Universidad de Chile, Diego López tuvo que mover su grupo de colaboradores para sumar a Alejandro Valenzuela, con quien ha trabajado por años en diferentes equipos, por ejemplo en Peñarol. El nuevo preparador físico tiene un amplio paso por clubes, además que gusta de las redes sociales, donde en pandemia fue visto enseñando ejercicios realizando tareas caseras como hacer el aseo, donde sus elementos eran escobas, aspiradoras o simplemente la misión de limpiar los vidrios. Eso no es todo, porque también realizó homenajes a jugadores donde se puso la camiseta de la U por un referente.

Comenzó el proceso de Diego López al mando de Universidad de Chile, el que inició con un cambio de último momento, porque el entrenador uruguayo tuvo que modificar a uno de los principales integrantes de su equipo de colaboradores.

Es que si bien estaba anunciado que llegaría con el preparador físico Francesco Bertini, el italiano que Mauricio Pinilla había dicho que le sacó el jugo y su mejor condición, además que había trabajado en muchos equipos con López, finalmente no arribó a los azules.

Según Agricultura, "el uruguayo hizo un cambio de último minuto en la conformación de su cuerpo técnico, lo cual generó sorpresa e incomodidad en la dirigencia de Azul Azul. López desistió de trabajar con Francesco Bertini e incluyó a un viejo conocido, con quien compartió en su estadía en Peñarol, hablamos de Alejandro Valenzuela".

Un entrenador que ya trabajó firme al lado de Diego López, quien será el encargado de poder sacar trote al equipo azul, pensando en la Copa Chile y en el objetivo principal, que es levantar en el Campeonato Nacional.

Particulares entrenamientos

En Uruguay el profe Valenzuela es muy conocido por su amplia trayectoria en equipos del país y del extranjero. Eso sí, también destacan su lado en redes sociales, donde en la pandemia se le ocurrió un sistema para poder motivar a la gente para que hiciera ejercicios en casa.

Fue en su Twitter personal donde comenzó a grabar rutinas de ejercicios con elementos de la casa. Por ejemplo, enseñaba a cómo poder mover el cuerpo mientras se hacía el aseo con su señora, donde utilizaba cosas tan simples como una escoba, la aspiradora o simplemente limpiando vidrios.

“Lo que tengo es facilidad para crear los ejercicios, porque conozco cómo funcionan los músculos. A veces, no tengo nada pensado y mi mujer me dice vamos a limpiar las persianas y ahí se me ocurre. Ese día agarré la escalerita. El otro día ella se puso a barrer la terraza y le dije que me dejara a mí que así ya hacía el video con la escoba y la palita. Es todo medio improvisado y usando materiales que hay en todas las casas. Porque los jugadores profesionales tienen de todo para trabajar y a sus profes que les están marcando los ejercicios, pero la gente común no", comentó en 2020 en El País de Uruguay.

Eso no es todo, porque en cada momento que hacía un video, realizaba un homenaje a algún jugador en particular o algún pupilo que le marcó.

Fue así como también se le vio ocupando la camiseta de Universidad de Chile, donde destacó que era la polera de Juan Manuel Olivera, a quien lo destacó por su carrera profesional.

Pero ojo, que no todo siempre ha sido alegría, porque en su paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito generó una polémica, al decir abiertamente que "hay varios jugadores de LDU que no son inteligentes". Algo que le costó caro y tuvo que hacer una conferencia de prensa para pedir disculpas a sus dirigidos, donde después terminó saliendo por problemas de salud.

Un preparador físico que se toma las cosas muy del corazón y que también comparte sus pensamientos o vivencias por sus redes sociales.