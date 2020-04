Gerardo Pelusso recuerda el consejo que le dio a Rafael Olarra para marcar a Adriano: "Pesa 180 kilos y vive en las discotecas de Río de Janeiro"

En una larga charla que tuvo Gerardo Pelusso con La Magia Azul en Redgol, el ex técnico de Universidad de Chile entregó ricas anécdotas para todos los gustos.

En relación a la llave que jugó la U ante Flamengo en la Copa Libertadores de 2010, el estratega oriental recordó el consejo que le dio a Rafael Olarra para marcar a Adriano, un atacante de temer.

“Yo al flaco Olarra le decía por Adriano: si no podés marcar a este gordo que pesa 180 kilos y vive en las discotecas de Río de Janeiro estamos en el horno. Había que darle moral al Flaco, porque el otro era un animal y yo tenía que aprovechar que era desordenado”, contó entre risas.

El entrenador Uruguayo también hizo hincapié en que sus dichos sobre Adriano llegaron hasta Río de Janeiro. “Ahí me hicieron una jugada sucia. Tenían gente que nos estudiaba, nos seguían y filmaban. Tenían todos nuestros datos los de Flamengo. Estábamos en el Caracol entrenando y nos filmaban desde fuera. Y pasaron ese video en Brasil, los hinchas de Flamengo me querían comer.."

Pelusso detalla que su método lo aplicaba con "un lenguaje fuerte, pero siempre me gusta agrandar a mis jugadores para hacer ver chico al rival. Como microbio. Y a mis jugadores inmensos. Y en la cancha Adriano me miraba y me apuntaba como diciendo: te voy a agarrar y reventar la cabeza”.

