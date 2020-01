Fernando de Paul solidariza con el hincha muerto en el Monumental: "No tienen nada que ver las camisetas"

El arquero titular de Universidad de Chile, Fernando de Paul, envió un mensaje de solidaridad a la familia de Jorge Mora Herrera, el hincha de Colo Colo que murió tras ser atropellado por un camión de Carabineros este martes en el estadio Monumental.

"La verdad es lamentable lo que sucedió, por él, por su familia. Mandarles mucha fuerza en un momento muy difícil de superar. En este momento no tienen nada que ver las camisetas, así que desde acá le mandamos mucha fuerza a su familia", reflexionó el golero azul en conferencia de prensa.

En torno a la posibilidad de que surjan nuevas manifestaciones que impidan el normal desarrollo de la próxima fecha del Campeonato Nacional, De Paul dijo no estar en conocimiento. "Y luego no sé qué pasará: escuché algo de que se puede suspender la fecha, pero no estoy al tanto de eso", aseveró.

En relación al encuentro de este sábado contra Curicó Unido, en la antesala del choque por Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre, el meta advirtió que "estamos muy enfocados en lo que es Curicó. El mal arranque nos dice eso, tratar de ganar y después ver lo del martes".

"No fue el arranque ideal para todos: perder una final, después arrancar el campeonato y perder también. Estamos trabajando mucho en los errores que se cometieron para salir de esta racha negativa", completó Fernando de Paul.