Universidad de Chile sufrió un duro traspié en el inicio del Campeonato Nacional y los azules perdieron 3 a 1 contra Huachipato, por la primera fecha en el estadio Santa Laura. La derrota, que dejó al Chuncho abajo en la tabla de posiciones, generó incertidumbre respecto a qué hará el Romántico Viajero para dejar atrás los malos resultados que arrastra hace varias temporadas.

El partido levantó reacciones desde todos lados. Uno de ellos fue Esteban Valencia. El formador de la U no tardó en comentar el mal debut del Bulla. “La expectativa es que la Universidad de Chile prenda. Para fortalecer el inicio de un nuevo proceso tiene que ir respaldado con resultados positivos. Como hincha esto genera más dudas que confianza”, expresó el Huevo en el programa De Fútbol Se Habla Así de Directv Sports.

Además, el histórico de la U abordó uno de los principales problemas en el estreno: la cancha del Santa Laura. El campo de juego del recinto de Independencia causó molestias incluso en los jugadores, que se quejaron por el estado en el que estaba. “La cancha estaba impresentable, no estaba para jugar un partido profesional. Huachipato aprovechó sus oportunidades y le sacó ventaja a la U", agregó Valencia.

Por otro lado, el Huevo, quien fue despedido a inicios de 2023 del club de sus amores, también comentó sobre la posibilidad de dirigir otro equipo tras su abrupta salida de las divisiones inferiores de la U. “El fútbol formativo es un trabajo silencioso. Pero soy técnico y tras estos años de experiencia estoy abierto a escuchar propuestas para dirigir en un equipo profesional”, manifestó el ex mediocampista azul añadiendo que "me gustaría tener una revancha en Universidad de Chile".

Además volvió a referirse a su salida del fútbol joven de la U tras haber estado al mando del primer equipo por emergencia: “nos tocó levantar al equipo y luego nos costó sostener esa situación. Caímos en una seguidilla de derrotas que nos costó revertir. No hay técnico que resista eso en Universidad de Chile. Salgo de Universidad de Chile por Azul Azul, que es una empresa, no un club deportivo. El argumento fue por necesidades de la empresa. Mi tranquilidad es saber que el trabajo que hicimos es ver los frutos ahora y mi compromiso con el club. Es difícil creerse lo de necesidades de la empresa, pero eso se hace. Si no hubiese hecho bien las cosas, no habría estado más de 10 años en esta función en Universidad de Chile”.

Tras un inicio que no fue el esperado, ahora la U se enfoca en la segunda fecha del torneo, donde enfrentará a Unión Española este sábado 28 de enero desde las 18:00 horas en el estadio Elías Figueroa.