Universidad de Chile se está preparando para visitar el sábado a Universidad Católica por el Campeonato Nacional, donde esperan no repetir errores mostrados en el Superclásico donde mostraron una imagen muy inferior.

Por lo mismo, uno que fue protagonista en el duelo contra Colo Colo fue el defensor Bastián Tapia, quien marcó un autogol y se fue expulsado, por lo que el joven futbolista sabe que debe estar más enfocado en este clásico universitario.

"Obviamente. En lo personal me ayuda a madurar como jugador, espero que los acontecimientos de ese partido no me vuelvan a pasar en el futuro. Soy un jugador joven para aprender, que todo lo que viví sea una herramienta más adelante. En lo grupal afecta, pero somos un plantel fuerte, que está unido y con muchas ganas y disposición vamos a seguir haciendo las cosas bien", comentó Tapia en el programa Pauta de Juego.

En ese sentido, el jugador que la última temporada estuvo en Deportes Iquique, aseguró que el triunfo ante Unión Española le hizo muy bien al plantel azul.

"ued´, estamos en un proceso de consolidación. Seguir mostrando en cancha lo planificado. Queremos hacer bien las cosas. Creo que vamos por buen camino, queremos ganar los puntos en el clásico universitario que será importante para seguir mostrando las cosas buenas", detalla.

Si bien todavía falta el entrenamiento del viernes, donde sabrá si jugará de titular ante la demora en su retorno de José María Carrasco, Tapia asegura que se han enfocado en solucionar sus problemas futbolísticos más que estar todo el día pensando en la UC.

"Nos hemos preocupado más de nuestro trabajo. Estamos enfocando de manera directa al rival, pero creo que el plantel que tienen ellos puede variar mucho. En ataque, defensa, estilo de juego, es un plantel completo de experiencia y juventud. Estamos al tanto de toda información para planificar el partido de buena manera" , finalizó.