El Superclásico del fútbol chileno está programado para el 31 de julio, cuando Universidad de Chile deba recibir a Colo Colo por el Campeonato Nacional, en un estadio que no ha sido confirmado.

En ese sentido, se supo de las negociaciones que está llevando Azul Azul para poder ejercer su localía en Chillán, en el estadio Nelson Oyarzún, luego de las negativas en Concepción y Valparaíso, además de los problemas en el estadio Santa Laura.

Un problema que también está al tanto la ANFP, que en voz de su presidente, Pablo Milad, asegura que está en revisión para no perjudicar la competencia.

"Estamos tratando de solucionarlo, para nosotros es un problema. Queremos que se juegue, es un bonito espectáculo de fútbol, que es histórico, estamos viendo el estadio que puede recibir ese espectáculo. Todavía no está definido", comentó Milad.

En ese sentido, Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, también se refirió al choque entre albos y azules, por el problema del estadio, teniendo en cuenta que es obligación del equipo local conseguir un reducto.

"Universidad de Chile está trabajando en conseguir el estadio de Chillán. Nosotros acompañamos a los clubes, vamos haciendo un monitoreo con las delegaciones presidenciales, por que no es idea que lleguen a solicitar un estadio y que por razones de seguridad las delegaciones se lo rechacen. Por eso vimos la opción de Chillán, esperamos que tengamos una respuesta positiva o buscaremos otro estadio, pero el Superclásico no corre riesgo", enfatizó desde Quilín.

Si bien todo debe quedar definido esta semana, desde la ANFP aseguran que para el futuro ya deberían contar con el Estadio Nacional para estos grandes eventos.

"Un plazo concreto todavía no nos dan. La esperanza nuestra es que en septiembre pueda volver el Estadio Nacional para el fútbol, sabemos que está reservado para conciertos. Claro, espero que si ya cuenta con reservas como evento de Daddy Yankee, Coldplay, etc, esperamos que el fútbol también pueda retornar", finaliza.

El municipio no lo quiere

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, está al tanto de las tratativas que lleva adelante Universidad de Chile con respecto al Superclásico, donde fue tajante en su respuesta.

"Nosotros preferimos no autorizar. Ñuble no tiene la fuerza policial que quisiéramos, y el estadio está emplazado en un lugar habitacional, y hay antecedentes concretos de lo que ocurre cuando barras, con poca disciplina, se desplazan por el país, no solo por el estadio, sino también por supermercados y centros comerciales. No queremos eso en esta ciudad", comentó en radio Cooperativa.