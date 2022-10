Emmanuel Ojeda se pone en los zapatos de Gabriel Costa: "Yo no me cambiaría a la contra"

Uno de los rumores que ha sonado fuerte esta semana es la opción de que Universidad de Chile se quede con los servicios de Gabriel Costa, quien no ha renovado en Colo Colo, pensando en mantenerse jugando en el Campeonato Nacional.

Una movida que siempre genera polémica cuando los jugadores pasan de un equipo al archirrival y que tiene a todos expectantes por lo que puede pasar en los próximos días, más allá que fuentes en Azul Azul prefieren no referirse.

En ese sentido, la información del rumor del peruano llegó al jugador azul Emmanuel Ojeda, aunque la pregunta realizada por el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, apuntaba a que si él jugando en Rosario Central (de donde viene) habría pensado en pasar en algún momento a Newell 's.

Algo que dejó un poco sorprendido al volante, que con una sonrisa nerviosa en la cara no dudó en responder.

"No lo había visto, pero no me cambiaría a la contra", dejando en claro que, por ahora, no ha pensando en pasar a otro equipo, menos cuando lo hacía en su club en Argentina.

Eso sí, no es la primera vez que han pasado jugadores desde los equipos grandes del fútbol chileno, por lo que faltará resolver qué pasa con la situación de Costa, quien también suena en Universitario de Deportes en el país donde es nacionalizado.