Juan Ignacio Duma terminó la campaña con una sonrisa por partida doble: A.C. Barnechea, el equipo en el que jugó durante toda la temporada, logró cumplir el objetivo de mantener la categoría trazado al comienzo, que además contó con la dificultad de la tabla ponderada. Y también se consagró goleador del Campeonato Ascenso 2022, con 14 tantos.

El delantero zanjó a su favor una discusión que hubo, pues la ANFP en un momento lo situó con los mismos 13 goles de Alfredo Ábalos de Rangers y de Pedro Muñoz, quien defendió a Deportes Santa Cruz. Pero finalmente el tanto que se le había asignado a Wladimir Cid en la victoria por 3-1 de los Huaicocheros a Santiago Wanderers sumó a la cuenta de Duma para mirar por encima a todos en la lista de artilleros en la fase regular de la segunda categoría del fútbol chileno gracias a los 14 tantos que convirtió.

A poco después de alcanzar la meta, el atacante nacionalizado chileno contestó los mensajes de RedGol, aunque advirtió que lo haría con volumen muy bajo. "Puedo despertar a Agustina", explicó Nacho en referencia a su pequeña hija nacida en abril de este año. "Llegó literalmente con la panadería debajo del brazo", dijo. Y cómo no, si su padre fue el máximo artillero del torneo que consagró como campeón a Magallanes.

"Siempre es grato poder salir goleador en un torneo largo, donde hay muchos equipos y jugadores que están buscando lo mismo. Por suerte se me dio. Creo que la clave siempre es estar en el lugar correcto. Muchas veces la suerte también. El equipo trabaja para poder convertir la mayor cantidad de veces. En el año fuimos uno de los equipos más goleadores, eso también habla muy bien del equipo, de la conexión y amistad de los jugadores. Es un conjunto de cosas", repasó el oriundo de Vedia, quien en 2012 llegó al fútbol chileno. Por cierto, el Barne anotó 47 veces en el torneo. Sólo fue superado en aquel conteo por la Academia, que celebró 61 dianas.

Más precisamente a la Universidad de Chile, donde llegó a ser un diamante en bruto del club, autor de dos goles en el último superclásico que el Romántico Viajero le ganó a Colo Colo, un doblete que llevó a que lo tasaran en 15 millones de dólares. "Haber terminado goleador del torneo abre muchas puertas, pero tengo la ilusión y el sueño de volver a la U", lanzó Duma, con la mirada siempre hacia el club que en algún momento apostó por él.

"Me siento preparado futbolística y mentalmente, sería un lindo desafío. Tengo muchas ganas. Pero bueno, tiene que haber interés de ambas partes, pero uno siempre trabaja para poder volver a la primera división o que se abran puertas en otros lados. Esperando lo mejor para mi futuro, siempre estoy buscando algo más", afirmó el atacante, quien por primera vez marca un doble dígito en su cuota de goleo. También hizo un gol en la Copa Chile para apuntar 15 tantos en la temporada.

Por cierto, está al corriente de la situación del Bulla, que otra vez terminó cerca de los puestos de descenso directo. Y que ya no contará con Junior Fernandes, quien no renovará su contrato con Azul Azul. "Independiente a si esté cerca de descender o entrar alguna copa o no, siempre uno quiere volver a casa, donde fue feliz, donde tuvo buenos años, donde pude salir campeón. Uno siempre quiere volver, independiente de lo que pase. Y más aún cuando las cosas están mal, ojalá se dé, me siento muy preparado. La ilusión siempre está. Siempre", remarcó Juan Ignacio Duma.

¿Qué virtudes ha mejorado más en los últimos años? Siempre resulta medio incómodo hablar de fortalezas propias, pero el ex Huachipato, Deportes Antofagasta y Palestino. "Uno mejora año tras año. Va aprendiendo qué hacer en cada circunstancia o a veces ser más simple te hace ser más rápido. Siento que en el duelo mano a mano he mejorado muchísimo, me siento muy fuerte en ese aspecto. Y después en la parte aérea, a pesar de que no soy un jugador tan alto, cabeceo bastante bien y este año me ha dado muchos frutos", parte del repertorio que el futbolista podría ofrecer en caso de un retorno al Centro Deportivo Azul.