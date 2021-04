Universidad de Chile y Rafael Dudamel tienen su arma secreta para detener a Marcos Bolados

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán el domingo 25 de abril a las 16:00 en el estadio Monumental para dar vida a una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

La U levantó vuelo luego de obtener su primer triunfo en el Campeonato Nacional ante Unión Española y su técnico Rafael Dudamel piensa mover algunas piezas para visitar al Cacique, una de ellas es la del lateral izquierdo.

Sabido es que Jean Beausejour no fue reemplazado en los azules, y fue el mismo estratega venezolano el que dijo que no podía pelear el título con un juvenil en esa posición, la que está siendo ocupada actualmente por el joven Marcelo Morales, quien no ha lo ha hecho mal, es un jugador de gran proyección, pero el estratega entiende que para un partido como el del domingo necesita experiencia.

Precisamente el apodo de Diego Carrasco, que gana preferencias para ser el titular izquierdo de la U ante Colo Colo teniendo como misión detener a Marcos Bolados, uno de los mejores jugadores albos y que se desempeña por ese sector de la cancha.

De hecho, el defensor ingresó en la segunda parte del partido ante Unión precisamente reemplazando a Morales, siendo un verdadero ensayo general de lo que se puede vivir en Pedrero.

Si se confirma al ex Coquimbo Unido como titular ante Colo Colo, la defensa azul estaría formada por Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias y Diego Carrasco.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT.