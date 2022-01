Darío Osorio relata el gol a lo Usain Bolt que le convirtió a Colo Colo: "Sabía que me iba a quedar una"

No fue bueno el estreno de Universidad de Chile este 2022, luego de que perdiera ante Colo Colo en el amistoso del Torneo de Verano y que el juego mostrado por el equipo de Santiago Escobar fuera muy timorato. Sin embargo, los hinchas se quedaron con el gol que marcó Darío Osorio, una de los diamantes de la cantera azul

El jugador de solamente 17 años sorprendió por su velocidad en el tanto que le marcó a Brayan Cortés, donde con pelota dominada le sacó muchos metros de ventaja Jeisson Rojas, antes de definir con mucha serenidad.

En conversación con Emisora Bullanguera, el joven futbolista comentó que antes de ingresar a jugar el DT Escobar “me pidió personalidad para pedir el balón y encarar”, características que lo destacan como jugador.

Luego señaló lo que fue anotar su primer gol con la camiseta del equipo de sus amores, el que espera que sea el puntapié inicial para una carrera donde pueda celebrar muchos más. "No me lo imaginaba, pero tenía fe y sabía que me iba a quedar una”, contó.

Al ser el más joven de los que jugaron en La Plata, recibió muchas palabras del resto del plantel que lo apoyaron tras su debut. "Me felicitaron y me dijeron que tenía que seguir igual”, manifestó la "Joya", como lo apodan en el club.

Además, recordó lo que fue grabar un comercial de la U, donde aparece con ídolos de la institución como Leonel Sánchez y Carlos Campos en una cancha de tierra. "Me dijeron que tenía que hacer un comercial y cuando llegaron ellos fue una emoción por todo lo que hicieron por la U“, confesó Osorio.