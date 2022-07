Pese a los pocos partidos que tiene en Primera, Darío Osorio ya ha despertado el interés de clubes europeos, por el gran talento que ha demostrado en Universidad de Chile.

En este mes el jugador de 18 años ya le marcó a La Calera en la victoria por 2-1 de los azules y viene de anotarle a Perú en un enfrentamiento de la selección chilena sub 20.

En una entrevista con La Tercera, el atacante aseguró que está preparado para jugar en el extranjero, aunque sabe que aún puede dar mucho más en la U.

"Es que creo que eso depende de la mentalidad de uno. Si uno está preparado para dar el salto, no te tiene por qué ir mal", señaló.

"Sí, estoy preparado para dar el salto, pero no estoy desesperado por salir de la U. Trato de seguir trabajando para ir agarrando confianza", insistió.

Sobre sus cualidades, comentó: "Me siento bueno para la pelota, pero siempre me ha gustado aprender. Los consejos que me dan me gusta tomarlos y aplicarlos. Me siento talentoso".

Osorio todavía tiene metas por cumplir en Universidad de Chile: "Mi sueño es salir campeón en la U y ver qué pasa. Ese es mi sueño".

"No tengo redes sociales, solo Instagram. Ese lo veo. Me tomo los halagos con calma, pero trato de no leer mucho. Si bien ahora estoy pasando un buen momento, no sé si mañana estaré igual. Trato de no leer mucho, por lo mismo", afirmó.

"Me llama bastante la atención todo lo que se ha generado conmigo. Pero trato de no enfocarme en eso. Trato de concentrarme en la U. No me presiono con lo que digan. Trato de no apresurarme en el futuro, no sé qué va a pasar", finalizó.