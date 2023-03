El Campeonato Nacional sigue en receso, pero Universidad de Chile continua con los trabajos en el CDA para poder encontrar la mejor forma futbolística. Los hinchas cuentan las horas para poder ver al equipo nuevamente en el terreno de juego, por lo que aquí te contamos cuándo podría suceder.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Como este fin de semana no hay Campeonato Nacional, el próximo partido de Universidad de Chile en el calendario es en Copa Chile ante Chimbarongo, el cual se debería jugar el fin de semana del 8 de abril. Sin embargo, los Azules jugarán ante Santiago Morning un duelo amistoso este jueves 30 de marzo en el CDA, aunque será a puertas cerradas.

Las lecciones que dejó River Plate

La U tuvo un amistoso ante River que dejó mucho para analizar. Si bien solo se trató de un amistoso, Mauricio Pellegrino logró ver en acción a algunos jugadores que no venían con muchos minutos en la competición local. Marcelo Morales tomó la titularidad como lateral izquierdo por la lamentable lesión de José Castro. Si bien Chelo todavía no se afirma del todo, la dirigencia ya decidió no traer a otro jugador en ese puesto.

Ignacio Tapia acompañó a Matías Zaldivia en el centro de la zaga y volvió a mostrar los mismos problemas de la temporada anterior. Renato Cordero estuvo en el mediocampo junto a Federico Mateos y cumplió de buena manera, logrando ser una alternativa válida a Emmanuel Ojeda o Nery Domínguez en ese lugar. Lucas Assadi también rindió en Salta en la derrota 4-3 ante los Millonarios.

Nicolás Guerra también tuvo una actuación positiva en ataque con una asistencia, pero Cristian Palacios y Leandro Fernández otra vez anotaron y son los goleadores del equipo en la temporada 2023, por lo que la pelea por la delantera es bastante ajustada.