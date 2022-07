La segunda parte del Campeonato Nacional comenzó con Cristóbal Campos en el arco de Universidad de Chile, una vez que el técnico Diego López le entregó toda su confianza luego de la polémica salida de Hernán Galíndez.

El formado en los azules hace tiempo venía pidiendo una oportunidad en la titularidad, algo que el mismo meta, en conversación con La Magia Azul, asegura que se venía preparando para rendir.

"Es lo que uno espera desde que va quemando etapas desde las inferiores, juvenil, plantel, creo que uno aspira a ser el uno del primer equipo, siempre fue mi meta. Me he preparado mucho para eso, para afrontar lo que viene. Ahora me enfoco en el corto plazo, partido a partido. Me ha cambiado mucho la semana anormal como tenía antes, porque hoy en día es más recuperación, ayudarme en la parte mental, psicología, con kinesiólogo, las cargas y controlar para llegar bien a los partidos", comentó Campos.

En ese sentido detalla que en la interna azul saben que han ido mejorando, pero que están lejos de lo que pueden lograr todos juntos. Por lo que tienen toda la confianza en sus compañeros y en el cuerpo técnico para lograrlo.

"Creo que jugando mejor, que es lo que queremos, poner en práctica la idea del profe, aunque nos ha costado. Todavía no estamos en el cien por ciento de hacerlo, tratamos de conectarnos. Elevamos la situación de elaboración ante Antofagasta. Queremos rescatar lo positivo para enfrentar los siguientes partidos. Todos nos quieren pisar la cabeza, sin desmerecer a nadie. Nosotros estamos conectados con el cuerpo técnico, tratando de sacar la información que llega por fuera, queremos cuidar el grupo y hacernos fuertes dentro de la idea del prof porque no es fácil y nadie nos va regalar nada", detalla el portero azul.

Por lo mismo, detalla el compromiso que tiene el plantel en esta etapa de la U, donde no quieren repetir lo que pasó en la última temporada, donde se salvaron en los descuentos de no descender.

"Seguimos trabajando en la idea del profe. Creemos en él, en el compañero que está al lado, esto es de todos hasta el que no está en el banco. La mayoría ha aportado su granito de arena y lo vamos a sacar adelante juntos, porque el semestre pasado no fue bueno. En base al trabajo y la idea del profe nos queremos afirmar con jugar bien, ganar partidos y seguir sumando. Ñublense es fuerte, agresivo y tiene mucha juventud. Será un buen partido, complicado y tenemos que buscar los tres puntos como sea y jugando bien", finalizó.