El periodista deportivo criticó duramente al entrenador interino de Universidad de Chile tras la goleada que se comieron ante Huachipato, pero esa no fue la única razón de la crítica. "Tiró a la basura todo lo que había ganado" y "no tiene herramientas para manejar un equipo como la U" fueron parte de la ácida crítica.

Universidad de Chile sufrió una fea goleada por 4-0 ante Huachipato por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2022, y eso les significó una lluvia de críticas. El resultado por sí solo, sumado al paupérrimo rendimiento de algunos futbolistas y la polémica decisión de Sebastián Miranda de jugar con un equipo B pensando en Copa Chile hizo arder a los hinchas e históricos, pero desde la prensa también les cayeron. Así, Cristián Caamaño sepultó al técnico interino de los azules.

El estratega chileno decidió dosificar pensando en la semifinal de vuelta ante Unión Española, que el Romántico Viajero jugará este miércoles 2 de noviembre en el Estadio Santa Laura, y eso disgustó a varios, entre ellos el periodista deportivo. Sin embargo, esa no es la única razón por la que lo critica.

"Tiró todo a la basura"

En conversación con Bolavip, el comentarista de Deportes en Agricultura le entró con todo a Miranda, más allá de la goleada que les propinaron los Acereros, por todo lo que ha sucedido estas últimas semanas en el Centro Deportivo Azul. "En estos diez días, Miranda tiró a la basura todo lo que había ganado en sus dos ciclos anteriores en la U", lanzó de entrada.

"Todo el manejo futbolístico que había tenido lo echó por la borda. Creo que si había alguien que pensaba que Miranda podía seguir, con lo que pasó en estos diez días, no tiene las herramientas para manejar a un equipo como la U", agregó el también rostro de ESPN.

Junto con eso, también se tomó el tiempo para analizar uno a uno cada capítulo en el que el exfutbolista falló al momento de tener que tomar una decisión. Entre ellas, la falta de liderazgo para solucionar el conflicto que generaron Cristóbal Campos y Ronnie Fernández.

"Primera señal equívoca del técnico fue no castigar a Cristóbal Campos ni a Ronnie Fernández. Ambos como si no hubiese ocurrido nada, demuestran que siguen enojados, que no hay ninguna conversación al interior del club para tratar de limar asperezas", apuntó.

Tras eso, resalta "la famosa fotografía del miércoles en que Ronnie está a un metro de Campos. Señales, cosas que no pueden ocurrir en la U al menos hacia afuera, Miranda las sigue permitiendo", complementó.

Para cerrar, Caamaño se refirió a la goleada en el Estadio Huachipato-CAP. "Ahora lo del domingo, como si no bastara el papelón de la U en el campeonato, decreta a un equipo absolutamente suplente, manda a la cancha a Pablo Aránguiz como si no hubiese pasado nada y se hace expulsar", concluyó.