Presidente de la U confirma siete profesionales y tres juveniles con Covid-19: partido contra San Lorenzo no se suspende

El presidente de Azul Azul, Cristian Aubert, abordó el complicado y durísimo presente de Universidad de Chile a nada del partido contra San Lorenzo, por la revancha de la segunda ronda de la fase 2 en Copa Libertadores. El Chuncho vive un numeroso brote de coronavirus.

En conversación con Deportes de Radio Agricultura, el timonel informó que son 10 los casos confirmados con Covid-19 en el plantel, confirmando además que la Conmebol no aceptó aplazar el partido.

“Son siete jugadores del primer equipo y tres juveniles los contagiados. Es súper frustrante lo que está pasando. Uno no quiere tener un brote en el club y menos días antes de un partido de Copa Libertadores. Es una situación inesperada y tremendamente ingrata, pero es una realidad que tenemos que afrontar y trabajamos en armar el mejor equipo posible para representarnos adecuadamente”, dijo Aubert.

Agregó que “sobre una posible suspensión del partido quiero ser claro e informar a los hinchas que lo primero que hicimos fue intentar hablar con la Conmebol a través de la Federación de Fútbol de Chile, para ver la posibilidad de aplazar el partido para unos días más. El campeonato que se juega en este momento, a nuestro juicio, tenía cierta holgura para que esto fuera un pedido razonable, pero hoy en la mañana nos llegó respuesta, en la que nos dicen que según las bases y el reglamento no es posible efectuar ni aplazar ningún partido”.

“Tendremos que jugar el miércoles como estaba planificado. Para este año por la contingencia, en muchos equipos de la región por el coronavirus, ellos hicieron cambios en el reglamento. Entre ellos habilitaron que las listas de buena fe pasaran de 25 a 45 jugadores, para así evitar o buscar una solución a este tipo de problemas durante la competencia. Se hizo una presentación a Conmebol, con el apoyo de Pablo Milad. Lamentablemente nos respondieron que no, que no se podía y tenemos que jugar el partido el miércoles”, complementó.

Añadió que “lamentablemente los protocolos de Conmebol están establecidos anticipadamente y ellos nos confirman que tenemos que presentarnos. Si los jugadores que tienen el virus son o no titulares, no lo tienen dentro de su análisis. Ellos consideran sólo contagiados, no titulares. Y aquí hay que ser claro, tenemos a titulares, pero también a juveniles que entrenan con el primer equipo. Pueden aumentar. Estamos monitoreando y seguiremos en eso hoy, dado que mañana tenemos el vuelo a Buenos Aires. Si pueden aumentar, siempre existe esa posibilidad. Esperemos que no, los que habían tenido contacto directo estarían todos diagnosticados, pero no puedo decir que no habrá más casos porque no es algo que maneje”.

Por último sentenció que “no estoy de acuerdo con que hayamos guardado sigilo o ido informado parcialmente, lo que pasa es que los contagios se van dando de esa manera. Cuando supimos de los primeros, informamos adecuadamente y después analizamos durante el fin de semana, el jueves, el sábado, el domingo. Hemos chequeado todos los días para saber qué está pasando con los jugadores o eventuales contagios. A medidas que hemos sabido y han sido confirmados, los hemos ido informando. No ha sido de otra manera”.