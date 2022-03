"Lo voy a decir por enésima vez: ni él ni ningún otro representante es dueño ni forma parte de la U". Con estas palabras, Michael Clark aseguró tiempo atrás que Fernando Felicevich no tenía nada que ver con Universidad de Chile.

El actual presidente de Azul Azul respondió en su momento ante los rumores sobre la participación del representante de jugadores en el club y negó cualquier vínculo. "No he tenido la oportunidad de reunirme con él. Sí hemos hablado telefónicamente, como lo he hecho con otros representantes de jugadores desde que me sumé al club y como es lógico que sea así en esta primera etapa", lanzó.

De enero hasta ahora, mucho ha pasado. La U no levanta el rumbo tras estar al borde del descenso, está lejos de pelear el título, pero lo más importante: sigue sin saberse quiénes son los dueños del club, algo que nuevamente genera molestia en los hinchas.

Este domingo, en la última edición de Círculo Central, Mauricio Israel volvió a tocar el tema y disparó con todo. El comentarista abordó la mayor incógnita del elenco estudiantil y aseguró que Fernando Felicevich sí es el mandamás azul.

"El año pasado se insinuó que había un representante de futbolistas que era dueño de la U. Hoy recibí información de que Fernando Felicevich sí es dueño de Universidad de Chile. Hay un grupo inversionista que tiene casi el 60 por ciento, pero el otro 40 lo desconocemos. Me dicen que el maneja la U es él", lanzó categórico.

Mauricio Israel pidió que se aclare la situación, ya que le está generando un daño a los hinchas y la institución. "Me encantaría que transparenten quiénes son los dueños. No hay a quién pedirle explicaciones".

"Me aseguran que sí. Aquí hay bastantes irregularidades y hay que aclararlas de una vez por todas. Que se transparente lo que pasa en el fútbol chileno", agregó.

Mauricio Israel pide investigación y mano dura con representantes

Mauricio Israel no dudó en asegurar que Fernando Felicevich es el dueño de la Universidad de Chile, una situación que genera un evidente conflicto de interés. Ante esto, el comentarista ejemplificó con lo que pasa en el torneo local y acusó el uso de "palos blancos" para que los representantes puedan manejar equipos desde las sombras.

"Hay 14 clubes del fútbol profesional cuyos dueños son representantes. Claro, no aparecen en los papeles porque usan palos blancos, pero son ellos los que mandan en el fútbol chileno", recalcó.

Tras ello, Mauricio Israel hizo un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto. "¿Debiéramos insistir en una investigación de la ANFP, la Contraloría o las Sociedades Anónimas? (...) La nueva ministra del deporte dijo que impulsaría la separación de la ANFP y la Federación y casi la mataron".

Por ahora, desde la U han negado que Fernando Felicevich tenga algo que ver con la institución. Sin embargo, esta nueva acusación de seguro abrirá la puerta para retomar la discusión.