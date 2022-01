El presidente de Azul Azul y máximo jerarca de Universidad de Chile, Michael Clark, salió al paso de las distintas versiones que circulan sobre la identidad de los propietarios del cuadro universitario después de que Tactical Sport le compró a Carlos Heller el 63 por ciento de las acciones de la concesionaria.

En entrevista con La Tercera, Clark reconoce las razones de su llegada a la presidencia. "Primero, soy hincha de la U desde siempre y, desde ese lugar, sentía la frustración que tenemos todos los hinchas de la U estos últimos años, que han sido muy duros", asume.

Y echa por tierra una serie de incógnitas que se han tomado el debate en el cuadro universitario. Se proyecta "por el tiempo que sea necesario" para implementar cambios en el club y "dejarlo consolidado". Y descarta el plan de ordenar las cosas para después vender su parte a un mejor precio.

Pero uno de los temas más controvertido es la identidad de los nuevos dueños del equipo, hasta que el propio rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi, expresó su preocupación: "El Fondo Tactical Sport es dueño de un 63 por ciento de Azul Azul. Y el 90% del Fondo Tactical Sport es propiedad de Sartor y el 10% de Inversiones Antumalal", puntualiza.

Luego detalla la respuesta: "En el caso de Sartor, las personas que participan de la propiedad son Pedro Pablo Larraín, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Atlas Financial Group, mientras que en Antumalal estoy yo".

"Se ha especulado y mentido sobre quiénes son los dueños de Atlas, que son socios de Sartor en un porcentaje menor de dicha sociedad, un 17% exactamente. Ellos son un grupo de inversión que se constituyó en mayo de 2016 y que tiene en su directorio a cinco personas: John Schaible, Trifon Houvardas, Craig Ridenhour, Thomas Hammond e Ilya Bogdanov, todos reconocidos empresarios y ejecutivos norteamericanos", agrega.

Luego aclara que Atlas tiene otras personas con participaciones pequeñas y que se creó en 2016. "Es decir, no fue una entidad creada para recibir dineros de representantes o de dirigentes de otros clubes, como han planteado tan ligeramente algunos en otros lugares", subraya.

"Ni Felicevich ni otro representante es dueño de la U"



El presidente de Azul Azul, Michael Clark, aborda otra temática controvertida: la presencia de representantes de jugadores y dirigentes de otros clubes en la propiedad del equipo. Y manifiesta su negativa más tajante al ser consultado por Fernando Felicevich.

"Lo voy a decir por enésima vez: ni él ni ningún otro representante es dueño ni forma parte de la U", contesta el timonel de Universidad de Chile. Y ocupa las mismas palabras para referirse al presidente de Huachipato, Victoriano Cerda.

Clark clarifica que la relación con el agente de Junior Fernandes y Jeisson Vargas, entre otros, es la que tiene "con todos los representantes del mercado" y que la elección de Betano como sponsor, la compañía que promueve Felicevich, se debe a que fue la mejor opción ya que "más que duplica la que teníamos".

Finalmente, el timonel azul sentencia el tema de Fefe. "No he tenido la oportunidad de reunirme con él. Sí hemos hablado telefónicamente, como lo he hecho con otros representantes de jugadores desde que me sumé al club y como es lógico que sea así en esta primera etapa", completa.