Clark deja en vilo el regreso de Carepato Díaz: "A veces las decisiones correctas no son populares"

Universidad de Chile comenzó la acción en el mercado de pases. Confirmó al lateral derecho Juan Pablo Gómez, quien terminó su contrato con Curicó Unido y se incorporó al plantel de la U antes de que la plana mayor de Azul Azul ratificara a Mauricio Pellegrino como entrenador para afrontar la temporada 2023.

También hay muchos avances para que el argentino Federico Mateos se incorpore desde Ñublense a las alternativas para el centro del campo del Romántico Viajero. Y, cómo no, ronda fuerte el nombre de Marcelo Díaz, quien finalizó su vínculo con Libertad de Paraguay, volvió a Chile y dejó varios recados sobre un eventual retorno.

Eso sí, todo parece indicar que las intenciones de la concesionaria no encontrarán un acuerdo para sellar el retorno de Carepato. "En la U nadie tiene las puertas cerradas. La conformación del plantel pasa por la secretaría técnica, por Manuel (Mayo) y por el técnico. Y si ellos consideran que Marcelo puede ser una pieza que venga a aportar, nos sentaremos a conversar. Pero finalmente hay que dejar que llegue el entrenador, que vea lo que tiene y que arme", reconoció el presidente de AA, Michael Clark, en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

El empresario dejó claro que la opinión de Pellegrino será importante para la posibilidad de la vuelta del bicampeón de América. "Tener buenos jugadores que quieran venir a tu equipo es un problema feliz, no es un problema per cé", dijo Clark en alusión a la tremenda disposición que ha mostrado el ex Racing de Avellaneda y Celta de Vigo para vestir nuevamente la camiseta azul.

"Pero en la vida hay que tener convicciones, hay que tener claro qué se puede hacer, qué tiene uno que hacer y qué es lo más conveniente para el club. Y con eso, tomar ciertas decisiones. A veces las decisiones correctas para el club no son las más populares. A veces sí. Todo dependerá de la evaluación del técnico", cerró Michael Clark, quien le puso un tremendo manto de duda al retorno de Marcelo Díaz al Centro Deportivo Azul, justo cuando Curicó Unido mostró muchísimo interés en contar con él para disputar la Copa Libertadores de América el año próximo.