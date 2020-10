Clarence Acuña tiene el proyecto para apostar a la Copa Libertadores con Universidad de Chile: "Me encantaría realizarlo"

El legendario Clarence Acuña le saca brillo a su nuevo cargo de director de Desarrollo en la Conmebol, que le ha permitido apreciar en primera línea la evolución del fútbol sudamericano en todas sus realidades, y sacar lecciones para el fútbol chileno.

En conversación con La Redgoleta de RedGol, el ex mundialista chileno apunta las condiciones que deben seguir equipos como Universidad de Chile para que vuelvan a apostar por un título internacional, una realidad hoy muy distante de la actualidad de nuestro fútbol.

"En Chile hace falta un poco más de planificación a la hora de armarse a principios de año. No están claros los objetivos, no sé si Universidad de Chile quiere ser campeón o pasar de fase, si la UC pretende ir avanzando", analiza el bicampeón con la U a fines de siglo pasado.

Acuña cumplió la función de gerente deportivo en O'Higgins, y los objetivos se cumplieron. "Me dijeron que querían que el equipo tuviera una identidad, que se pudiera relacionar con la región, traer un buen técnico que lo entienda, y a través de ese medio, salir campeón", recuerda.

"En cuatro años se lograron los cuatro objetivos: salimos campeones tres veces, vendimos diez millones de dólares en jugadores, llevamos al Simbi Cuevas al Chelsea, trajimos al Toto Berizzo y todo ese proceso se respetó sin ningún problema mientras estuve a cargo. Llegamos a tres finales, ganamos dos y eso habla que la planificación existe, te ordena, te acerca al logro final. No te asegura ser campeón, pero sí vas a estar cerca", asegura.

En ese sentido, Acuña cree que lo importante es "dar el diagnóstico, la comunicación de lo que se quiere, es importantísimo; y que haya un alineamiento entre lo que dice el entrenador, lo que piensan los jugadores y lo que se transmite al hincha. Me encantaría algún día realizarlo y lo ideal es que fuera en la U".

"Le tengo un cariño tremendo, creo que tiene potencial, una hinchada que puede llenar el estadio sin problemas saliendo del Covid; pero un respaldo importantísimo, y creo que se pueden hacer mejor las cosas para conseguir un campeonato o una Copa Libertadores", complementa el futbolista retirado.

Clarence Acuña brilló casi cuatro temporadas en el fútbol inglés. Foto: Getty Images

Aunque reconoce que no está "tan interiorizado de lo que está pasando en la U", Acuña asegura que "tienen una linda idea, pero al pasar los días o los partidos, esa idea pierde credibilidad y peso".

"Leí que cuando llevaban a Caputto lo llevaban al fútbol joven, que él dejó la selección y llevó a todo su equipo, y se veía como que iban a potenciar y armar. Pero pasó un par de partidos y ya está en el primer equipo. Ahí te das cuenta de que no hay un proyecto respetado y eso te pasa la cuenta, es la realidad", sentencia Clarence.

"Falta que se pongan de acuerdo, porque materia prima tienem, pero no sólo en la U, en Colo Colo también. Dinero tienen, porque si se han gastado lo que se ha invertido, lo que ganan los jugadores, cuando se echan técnicos... hay varios millones de dólares. Existen los campos de entrenamiento, los jugadores. Yo creo que falta un orden", reflexiona el directivo.

Margas, Fuentes, Reyes, Parraguez, Acuña y Tapia; Estay, Villarroel, Zamorano, Rojas y Salas en el Mundial de Francia 1998. Foto: Getty Images

Finalmente, Acuña pone el caso del fútbol ecuatoriano y la gran actuación internacional de Independiente del Valle en los últimos años. "Lleva cinco años trabajando en el proceso de formación . Estuve con el presidente y contaba que aspira sacar jugadores de equipos importantes, pero invierte mucho en divisiones inferiores, y cuando llega un entrenador deja en claro el objetivo específico y grupal", explica.

"Después te das cuenta de que se dan los resultados y que venden jugadores, pero aparece el recambio de una generación trabajada. Es un proceso que tienen que realizar no sólo dependiendo de los resultados, sino que de manera convencida. Y de esa manera tienes que armar la comunicación de lo que viene. Que Independiente del Valle salga campeón de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores Sub 20, que ahora clasifiquen Liga de Quito y Delfín a octavos de final, no es casualidad", completa el ex mediocampista.