César Vaccia y el salvavidas azul: "Ganarle a Colo Colo puede ser la salvación de Rafael Dudamel"

Pese a que aún falta por jugarse la cuarta fecha del Campeonato Nacional, es un hecho que las miradas ya apuntan con el partido excluyente de la jornada posterior: Colo Colo - Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Los albos tendrán la presión de mantener los ahora 20 años sin derrotas en un reducto muy difícil para la U. Mientras para los azules está la esperanza de romper esa mala racha y de paso, darle una mano a su entrenador Rafael Dudamel.

Redgol conversó con César Vaccia quién asegura que una victoria azul la próxima semana, asegura en el puesto al cuestionado estratega venezolano.

César Vaccia, el último entrenador de Universidad de Chile que ganó en el Estadio Monumental (Archivo)

"Ganarle a Colo Colo puede ser la salvación de Rafael Dudamel por todas las críticas que ha recibido por el tema futbolístico y todo lo que vivió con este tema del Minsal", afirma.

Agregando que en ese sentido "a los hinchas le importa mucho el resultado con Colo Colo, yo lo vería así, como la salvación de Dudamel, romper la racha de 20 años y le daría una cierta tranquilidad".

Con la misma convicción que supedita la continuidad del actual estratega a un resultado positivo, asegura que "de otra manera, creo que es insostenible su continuidad", atendiendo a la posibilida de caer derrotado ante el Cacique.

Para el final, César Vaccia aclara que siempre se opuso a la llegada del venezolano por una razón en particular.

"No es que no me guste Dudamel, lo que yo siempre he dicho es traer a otro entrenador porque teníamos a un técnico joven, que tenía mucho que avanzar, como era Hernán Caputto. Ha pasado casi un año y no se ve un equipo, o no se sabe a qué juega, buscamos el modelo de juego. No podemos esperar tanto", cerró.