Bombo Fica es el último "fichaje" de la U y lanza: "El jugador que representa la garra y el compromiso es Beausejour"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, quería darle momentos de alegría a los jugadores de su plantel durante la cuarentena, es por ello que pensó en el humor, y nadie mejor para eso que Bombo Fica.

El reconocido comediante es fanático de la U, y recibió el llamado del DT, quien le pidió que participara de charlas durante el confinamiento social, para levantarle el ánimo a los futbolistas.

"Me llamó Hernán Caputto y me contó de los jugadores. Fue como una manera de sacarlos un poco del encierro, de lo angustioso que es estar guardado y no poder tener la posibilidad de salir o hacer entrenamientos al aire libre, porque si bien hacen trabajo físico, igual hay una necesidad mental para distraerse", explicó el hincha azul más blanco de todos a La Cuarta.

Bombo Fica en el Festival de Viña

Luego, Fica habló de sus jugadores preferidos del plantel laico, donde nombró a Walter Montillo y a Jean Beausejour.

"Montillo es ídolo azul, pero yo creo que el que representa la garra y el compromiso es Beausejour, no sólo en la cancha, pues también es una linda persona, con sus raíces ancestrales".

"Yo soy promapuche, vengo de una tierra mapuche como Purén, y veo en él el compromiso del jugador que da todo en la cancha, me provoca admiración", remató.

Bombo Fica llenó de alegría a los azules, que se empiezan a preparar para el retorno del fútbol chileno.