Álvaro Fernández recuerda a la U del 2010: “Si esa Copa Libertadores no se paraba, llegábamos a la final”

Álvaro Fernández aún recuerda la campaña de Universidad de Chile en la Copa Libertadores de 2010, pues asegura que, si no hubiese existido ese parón a mitad de año, por la disputa del Mundial de Sudáfrica, los Azules hubiesen llegado a la final.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, mencionó que “tenía grandes jugadores la U y tenía mucho recambio, a mi me tocó ese rol en varias ocasiones. Si no se hubiera parado la Copa por el Mundial, hubiéramos llegado más lejos. Hicimos buenos partidos y fue una pena en el partido contra Chivas que la U no avanzara”.

“Si esa Copa no se paraba, por la energía que tenía el equipo, la U avanzaba a la final. Pero las cosas se dieron de esa manera", complementó el futbolista, quien fue uno de los 23 convocados por Uruguay para disputar la Copa del Mundo.

Recordemos que ese equipo era dirigido por Gerardo Pelusso y que en cuartos de final eliminaron a Flamengo, llave que se disputó en mayo, y que en semifinales perdieron ante Chicas de México, encuentros que se jugaron en agosto.

Además, cabe mencionar que el volante uruguayo tuvo un breve paso por Universidad de Chile, porque solo defendió los colores durante el primer semestre de 2010 y, tras su participación en el Mundial, firmó en Seattle Sounders de Estados Unidos. Actualmente, a sus 34 años, juega en Plaza Colonia.