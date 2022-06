Alexis Sánchez goza de sus vacaciones antes de definir su futuro en el Inter de Milán. El Niño Maravilla tiene contrato con la escuadra lombarda hasta junio de 2023 pero, al igual que Arturo Vidal, busca un nuevo destino. Así es como ha aparecido en la órbita de elencos como el Barcelona, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli y hasta en River Plate.

Mientras, uno de sus grandes amigos en la selección chilena, Mauricio Isla, pegó la vuelta al fútbol chileno, aunque no donde todos esperaban. El Huaso declaró que quería cerrar su carrera en Universidad de Chile, pero el interés que le demostró su natal Universidad Católica le generó la sensación de querer “devolver” lo que recibió en los Cruzados en sus años de formación y terminó retornando de manera sorpresiva a San Carlos de Apoquindo, siendo figura en su debut.

En la conferencia de presentación, al Huaso le preguntaron si cree que su retorno a Chile abrirá la puerta a otros jugadores de la generación dorada como Claudio Bravo, Arturo Vidal y el propio Alexis, pero el lateral fue cauto. “No he hablado con ellos, no les he preguntado cuándo van a volver, yo puedo responder por mí que me fui sin debutar, ellos tienen un currículum muy grande acá, entonces es difícil saber si vuelven o no”, comentó.

Y si bien no está en sus libros retornar ahora, Alexis Sánchez hizo un nuevo guiño. A través de sus redes sociales, mostró un museo con sus trofeos más preciados conseguidos en su hermosa carrera, con las Copa América en el centro, claro está, y también se dejó ver jugando pádel con una chaqueta del club del cual es hincha, Universidad de Chile.

Así se pudo ver en las historias del tocopillano, donde está con su amigo y actual delantero de la U, Junior Fernandes, sosteniendo los elementos del mencionado deporte y luciendo una chaqueta del Romántico Viajero.

¿Volverá a Chile algún día Alexis Sánchez? ¿Lo hará a Universidad de Chile? ¿O retornará a Colo Colo, donde fue campeón? ¿Quizás siga a Mauricio Isla en Universidad Católica? Sólo el goleador histórico de la Roja lo sabe.