Universidad Católica sigue trabajando para los desafíos de la temporada 2025, donde su mayor reto será superar la fase previa de la Copa Sudamericana para volver a meterse en un torneo internacional. Desde hace semanas, los cruzados entrenan en San Carlos de Apoquindo.

Por el momento, el equipo universitario ha presentado dos refuerzos: Jhojan Valencia y Dylan Escobar. Además, Tomás Asta-Buruaga regresó de su préstamo desde Everton. En paralelo, se trabaja en las renovaciones de dos jugadores, pero las negociaciones han sido difíciles.

En noviembre, U. Católica informó que buscaría las renovaciones de César Pinares y Alfonso Parot, dos nombres con harta historia en el club y que terminan sus contratos con la institución este 31 de diciembre. Pero no hay novedades desde entonces.

Según Cooperativa Deportes, las negociaciones con ambos futbolistas se han enfriado, y los destinos del volante y el defensor parecen estar lejos de la precordillera, incluso luego de que los dos manifestaran sus deseos de continuar en el club.

César Pinares y Alfonso Parot: con un pie fuera de U. Católica

En el caso de César Pinares, en Cooperativa Deportes se dijo que “todavía está esperando a la UC. Su grupo de representación nos decían: ‘Estamos a la espera de algo formal por parte de la UC’. Después de una primera conversación, las partes no llegaron a un acuerdo, pero están esperando otro ofrecimiento y aseguran de que puede seguir su carrera fuera de nuestro país”.

En el de Alfonso Parot, la información es que “tampoco le ha llegado un nuevo ofrecimiento. Sí le ofrecieron algo formal, solo que en los montos no están cerca y básicamente U. Católica no dará su brazo a torcer, tiene que ser finalmente Parot el que de ese paso y hasta ahora, no hay señales de aquello”.