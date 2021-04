Edson Puch cuenta detalles de su sufrimiento por el coronavirus: "Este último tiempo la he pasado mal"

Universidad Católica tuvo un buen arranque en la temporada 2021, ganando el título de la Supercopa ante Colo Colo y venciendo en los dos primeros encuentros del Campeonato Nacional, todo sin uno de sus mejores hombres.

Los cruzados no han podido contar con el puntero Edson Puch, quien contó que tiene coronavirus, enfermedad que lo golpeó muy fuerte y de la que le ha costado recuperarse.

Comando poco a poco le está ganando al Covid-19 y prepara su retorno a las canchas, aunque reveló que lo ha pasado muy mal en las últimas semanas.

"Quería contarles que los exámenes que tuve repetir han salido mucho mejor, he tenido una evolución favorable. Por fin una buena y me tiene muy contento, ya que este último tiempo la he pasado mal", comentó el atacante.

Puch prepara el regreso - AgenciaUno

"Mañana (viernes) el club dará información detallada sobre mi caso. Gracias por la preocupación", agregó el ex seleccionado nacional.

De esta forma, Puch cuenta que poco a poco le está ganando al coronavirus, y espera pronto estar de vuelta en las canchas.