Felipe Gutiérrez atraviesa un buen momento personal con Universidad Católica en esta primera parte de la temporada, alejado de las lesiones y con regularidad, algo que le ha permitido disputar 14 de los 15 partidos del Campeonato Nacional además de tener acción en la Copa Libertadores.

Pero su regreso a la institución el año pasado no fue tan placentero y contó una complicada situación que tuvo que atravesar. "Ha sido en lo personal un año y medio bastante complejo, venía de ocho meses sin jugar y me costó entrar en ritmo. A veces la gente no es consciente de los bajones que pasamos los futbolistas y no es fácil. A eso sumas las criticas, que el apoyo a veces es poco desde afuera", dijo a Frecuencia Cruzada.

Retomar su nivel fue algo complicado y por eso meditó tomar una decisión radical. "Después del partido con Wanderers nos dieron 10 días de vacaciones y me fui a arreglar unos temas a Estados Unidos y mi mente en ese momento era 'voy a dejar el fútbol'. Llamé a mi mujer y le dije que no quería jugar más, no puedo competir y ella me decía que aguantara hasta diciembre. Ella ha sido mi sustento en esta mala experiencia", puntualizó.

El campeón de América en 2015 se sentía incómodo en el terreno de juego. "Me costaba competir, sacarme un jugador de encima, la crítica de los hinchas no era livianita. En ese momento yo no sentí el cariño del hincha, no pasaba un buen año y las críticas eran 'retírate del fútbol tal por cual', entonces al final uno duda mucho y después te das cuenta de la otra cara y sí hay hinchas que te apoyan. Por ellos y por mi familia seguí luchando", añadió.

Ahora Gutiérrez siente que las cosas han cambiado radicalmente. "Este año ya me preparé mejor, venía con un ritmo mayor y eso te da un envión diferente. De a poco he jugado en distintas posiciones y he tratado de ser un aporte para el equipo. Quizás el rendimiento personal no refleja lo que fue lo colectivo, el equipo es más importante y sabemos que estamos en deuda".