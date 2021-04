En la previa de Copa Libertadores, Patricio Yáñez exige titularidad de Juan Leiva: “La UC necesita un jugador como él”

Este jueves Universidad Católica enfrenta a Argentinos Juniors, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con la obligación de sumar su primer triunfo en el plano internacional y dejar los tres puntos en San Carlos de Apoquindo.

En ese sentido, según informó este miércoles Deportes en Agricultura, el técnico Gustavo Poyet solo prepara un cambio en el once estelar, pues ingresaría Diego Valencia por Gastón Lezcano, ratificando además el mediocampo conformado por Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Luciano Aued.

Sin embargo, Patricio Yáñez no quedó conforme con este planteamiento y cuestionó duramente al técnico cruzado por los pocos minutos que le ha dado a Juan Leiva, quien llegó esta temporada con la misión de hacer olvidar a César Pinares.

“Increíble, cuando uno veía a Leiva en La Calera uno decía: estaba pintado para Católica en el medio junto a Saavedra y Aued, le va a dar mucho ida y vuelta, pero resulta que no ha podido. Yo no sé si le ha quedado grande la camiseta, no ha jugado prácticamente nada. No sé si le ha quedado grande el entrenamiento, pero para mí Leiva debe ser titular”, partió diciendo.

“Yo sé las virtudes que tiene Núñez, pero lo que necesita hoy la UC es un jugador como Leiva, para que Católica salga y no se quede atrás. Hoy la Católica es extremadamente conservadora en la ubicación de los jugadores, no digo que sea siempre defensiva, pero no va a pasar nada con Poyet y la UC esta temporada si sigue así”, agregó.

“Yo veo que se está generando un clima de desconfianza en los jugadores, los futbolistas se están puteando, cosa que nunca había pasado en Católica, los jugadores se están corrigiendo, Poyet está desesperado en la banca corrigiendo, como (Rafael) Dudamel. Para mí son señales de que el jugador no se está sintiendo cómodo con la propuesta de Poyet”, sentenció.

Recordemos que la UC viene de una dura derrota en Colombia y que este jueves tiene la obligación de sumar un triunfo para encaminar el rumbo y mantener el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

