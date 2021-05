Gustavo Poyet: "Tengo que convencer a los muchachos de que no ha cambiado nada, hay que recuperar la confianza"

Este domingo Universidad Católica cayó por 2-0 ante Melipilla por la sexta fecha del Torneo Nacional y sumó su tercera derrota consecutiva.

Gustavo Poyet, DT cruzado, lamentó la derrota y reconoció que está preocupado por el presente de la UC a nivel local y en la Copa Libertadores.

Eso sí, sobre el duelo ante Melipilla señaló: "En cuanto a juego, hasta el gol el equipo estaba muy bien en cancha, estaba llegando, en campo contrario, pero sin claridad en los últimos metros".

"La sensación después cambia, porque viene un gol un poco ingenuo. Ahí sí nos golpean. El hecho de haber perdido los dos partidos anteriores nos afectó, la parte mental tiene mucha importancia", afirmó.

Luego, insistió: "El partido la gente piensa que es malo porque perdimos, pero me ha gustado mucho más que otros partidos. creo que el equipo que salió a la cancha jugó bien. Me pega duro la derrota, porque no me gusta perder".

Acerca del poco tiempo que ha tenido con el equipo, sostuvo: "No me gusta poner excusas, sé el tiempo que tenía, los jugadores que tenía. No hay tiempo y tengo que solucionarlo. Me pongo a ver a Nacional (Próximo rival en Copa Libertadores) ahora".

"Lo ideal sería no jugar en 25 días, ir viendo cosas, poder entrenar, probar... Pero no es así. Tengo que convencer a los muchachos que lo podemos hacer, que no ha cambiado nada, hay que recuperar la confianza", agregó.

"Si quieres un buen título para mañana, sí estoy preocupado, porque nunca me pasó algo así. Primera vez que con un equipo de arriba pierdo tres partidos consecutivos. Me toca a mí y me la tengo que comer", finalizó.