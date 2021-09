Este domingo Universidad Católica derrotó por 4-2 a Curicó Unido en un partido de idas y vueltas en el Bicentenario de La Granja por la fecha 21 del Torneo Nacional.

Fernando Zampedri, una de las figuras del partido al anotar un doblete, valoró el momento del equipo y las dos victorias seguidas que acumulan tras la salida de Gustavo Poyet.

"Fue un partido muy intenso, un gran partido para los dos y se nos dio a nosotros con el triunfo. Arrancamos muy bien, después tuvimos distracciones y las pagamos caro. Sentimos el golpe, pero tuvimos rebeldía y eso es muy importante a la hora de salir adelante", señaló el delantero argentino.

Sobre el penal perdido ante Cerda en la segunda parte, comentó: "Me esperó, me amagó para un lado y me tapó el penal, pero lo importante es que estamos agarrando una senda de triunfos importantes y estamos muy contentos. Es muy lindo estar así".

En cuanto a la salida de Poyet, afirmó: "Estábamos muy tensos, no podíamos trabajar bien y se nota cuando pasa eso. Este equipo tienes grandes jugadores, un gran plantel, se demostró con los cambios, es un plantel muy competitivo y cuando estamos todos enchufados en el mismo camino nos va bien".

Finalmente, reclamó por un cobro del árbitro en una ocasión de gol: "No sé para qué están los árbitros, me pega en el pecho en una situación de gol clara, si es gol que la vea en el VAR y listo. Me cobra una mano inexistente y molesta. Me enojé mucho porque era una situación de gol".