Universidad Católica no suma refuerzos hasta el momento, pero tiene una base sólida que en los últimos años arrasa en el fútbol chileno. Y su arquero Sebastián Pérez se ganó el puesto y la confianza del club, actuaciones que lo llevaron a la Selección Nacional.

De cara al 2022, sabe que puede llegar otro portero a apurarlo, con el que peleará el puesto. Algo que no le complica, por lo que señala que "la competencia siempre es buena, eleva el nivel más allá del nombre, hay buenos arqueros, el de mañana perfectamente puede tomar el arco de la UC, pero es un tema que no me compete a mí y obviamente tengo objetivos personales que cumplir”.

Tiene claro que viene una dura temporada. "Será un año bien exigente en todos los campeonatos que se nos avecinan, tanto la supercopa, el campeonato local, campeonatos internacionales más la Copa Chile, así que debemos estar bien en la parte física como en lo futbolístico, la parte táctica, habrá mucha exigencia", indicó el Zanahoria.

Por lo mismo, poder conseguir un nuevo título nacional es a lo que aspiran. "Se guarda lo del torneo pasado, ahora afrontar nuevo campeonato donde sin duda que el pentacampeonato es el objetivo crucial. Siempre se va a querer lograr lo mínimo del campeonato pasado, tenemos que ir por todo este año", complementó.

Acerca de Copa Libertadores, contó que "en lo internacional tenemos en mente pasar de fase, pero debemos saber contra quiénes jugamos, es muy competitivo el torneo, con brasileños y argentinos que gastan fortunas en sus planteles".

Finalmente, manifestó lo que fue su paso por la Roja de Martín Lasarte y la opción de mantenerse ahí en el futuro. "Me sentí bien y cómodo en la Selección, ahora debo esperar una nueva convocatoria si es que hago una buena campaña acá en el club, no debo saltarme ningún paso".