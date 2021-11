Universidad Católica volvió a quedarse con la Supercopa de Chile y se impuso ante Ñublense por definición por penales. El buen arquero cruzado, Sebastián Pérez, fue protagonista para sumar en el nuevo título de La Franja, pero inconscientemente el festejo lleva consigo concentración la lucha final por el Campeonato Nacional.

“Complicado, Ñublense era un rival intenso, bien en la parte física. Su juego es intensidad en lo físico. En la primera fecha les ganamos, pero se nos hizo complicado, y en el empate en San Carlos perdíamos 0-2 empatándolo, también fue muy complicado”, dijo Zanahoria en conversación con Radio ADN.

Pérez agregó que “es bien competitivo el plantel, desde que firmé sabía que sería así. Se trabaja para conseguir los objetivos y es un plantel de mucha jerarquía. Llegué para la Supercopa contra Colo Colo y es un grupo de jugadores que siempre está pensando en conseguir cosas. Pasamos de lo humano a ser un poco máquinas en el sentido de ganar y ganar. El plantel en los últimos años se ha mantenido y hemos logrado cosas juntos”.

“Estoy muy feliz por el rendimiento personal, mi objetivo es seguir creciendo como arquero y alcanzar un rendimiento regular. Estoy rodeado de jugadores de mucha jerarquía que han logrado muchas cosas. Son mi escudo y en este tramo final predominará lo mental. La parte táctica y futbolista ya la tenemos, será fundamental lo psicológico”, complementó el meta.

Por otro lado, abordó los distintos caminos de la UC este año de la mano de Cristian Paulucci y Gustavo Poyet, el ex DT cruzado que cedió su lugar al actual estratego de La Franja.

“De que asumió Cristian con su cuerpo técnico siempre nos ha inculcado que partido a partido es una final. Lo que hemos jugado últimamente son finales. Estábamos bajo la primera posición y por suerte pudimos alcanzarla, y estamos en una zona bien expectante. Estos partidos que nos quedan también serán finales. Ser campeones te reafirma convicciones y las cosas buenas que estamos haciendo. Ojalá nos alcance en esta recta final del campeonato”, explica.

Complementa que Poyet “era un técnico con su libreto, capaz no le pudimos entender bien su idea o la forma en que quería jugar. Se puede dar o no y no le pudimos encontrar la vuelta y no se dio. Le doy mucho crédito a Cristian, porque lee muy bien el fútbol, sabe y conoce muy bien al plantel que tenemos hoy. Sabe atacar las cosas que no estamos haciendo bien y reafirma lo que si hacemos bien”.

¿La selección chilena? Zanahoria Pérez sentenció que “soy bien tranquilo a la hora de pensar. Es lo que todo jugador quiere, pero no me quita el sueño. En la católica estamos viviendo cosas importantes, pero también tengo claro que las buenas actuaciones serán recompensadas en algún momento. No me creo el mejor ni el peor, yo trato de seguir creciendo y si soy el mejor del campeonato, eso se lo dejo a ustedes”.