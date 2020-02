Matías Dituro y liderato de la UC: "No lo tomamos como una presión estar arriba"

Universidad Católica está demostrando lo que es hacer las cosas bien. Los cruzados están por tercer año consecutivo como líderes exclusivos del torneo y se encaminan a conseguir su anhelado tricampeonato.

Matías Dituro habló esta tarde en San Carlos de Apoquindo y señaló que no es un problema para ellos mantener ese lugar. "No lo tomamos como una presión estar arriba. Nos gusta y trabajamos para vernos allá arriba y quizá nos presionamos más cuando no nos vemos ahí, pero no es una presión. Trabajamos toda la semana pensando en el que tenemos que hacer el fin de semana".

Además, el arquero de la franja adelantó lo que será el partido con Unión La Calera, su escolta en la tabla. "Estamos contentos con lo que conseguimos en cuanto a resultados, sabiendo que tenemos mucho que mejorar. Unión La Calera es nuestro rival directo en la tabla y de local sabemos las dificultades que podemos encontrar. Es un partido importante de cara al torneo nacional y para seguir manteniendo la ventaja y porque es nuestro perseguidor y queremos seguir arriba".

Finalmente, Dituro lamentó no poder entrenar estos dáis con sus compañeros que están en el microciclo de la Roja. "Vamos a entrenar con ellos solo un día, pero me pone contento que estén en la Selección, es un orgullo para nosotros, el equipo y el club. No tenerlos desde el primer día puede influir, pero estamos contentos por ellos. Después van a tener que fijarse bien en que momento hacerlo para que los clubes no se vean perjudicados de perder jugadores", sentenció.