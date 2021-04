Kike Acuña muestra su decepción con Universidad Católica: "Antes salía a buscar los partidos"

La derrota de Universidad Católica a manos de Argentinos Juniors en su segundo partido de Copa Libertadores, con marcador de 2-0, para quedar con cero puntos en la competición hicieron más grandes las dudas sembradas sobre el equipo que tampoco ha mostrado su mejor cara en el Campeonato Nacional.

Uno de sus exjugadores, Kike Acuña, mostró preocupación por la actualidad de los tricampeones. "Veo todos los partidos de Católica, hoy (jueves) no pude pero lo seguí, supe que perdió 2-0. Triste como hincha Cruzado, no es la misma Católica de campeonatos anteriores, últimos en el grupo, sin marcar goles. Se ve bastante complicado", dijo a Radio ADN.

El ex de la Selección Chilena no es optimista con lo mostrado bajo el mando de Gustavo Poyet. "Da la impresión que vamos a seguir de la misma forma. Antes, por último, Católica salía a buscar los partidos. Hoy es mucho de esperar y cuesta ver juego asociado, que es lo que identificaba a Católica, el buen trato de balón. Eso hoy no se ve", puntualizó.

"No sé qué habrá pasado por la cabeza del técnico que decidió esperar antes de ir a buscar el partido. En campeonatos anteriores podía jugar mal, sin embargo ganaba los partidos, era un equipo sólido, costaba mucho hacerles un gol. Estaba muy bien trabajado, con muchas variantes de mediocampo hacia arriba. Hoy no está mostrando nada de eso, es lamentable", añadió.

Acuña, entre tanto, estará por primera vez como director técnico pues fue nombrado nuevo estratega de Unión San Felipe en la Primera B, por lo que sueña en grande. "Tengo los mismos sueños de que me inicié en el fútbol, me encantaría llegar a Católica algún día. Ahora estoy en una emergencia de interino en San Felipe. Espero que con trabajo y suma de puntos el lunes podamos quedarnos por todo el campeonato".

