Juvenal Olmos escanea los pecados que comete Poyet: "Ofrece un equipo fantasma"

Los dardos por la derrota de Universidad Católica en Copa Libertadores ante Argentinos Juniors por 2-0 apuntaron a Gustavo Poyet, el entrenador de los cruzados que quedó muy cuestionado por la horrible campaña internacional.

Juvenal Olmos, ex seleccionador nacional y emblema de los cruzados, comentó cuáles son los errores que ha cometido el estratega uruguayo, aunque también repasa el rendimiento individual de algunos jugadores.

"Poyet ofrece un equipo fantasma, no tiene las condiciones que él atribuye", comenzó despedazándolo en Radio Cooperativa. Así es como explicó que "para jugar un 4-3-3 necesitas tándem poderosos, con explosión. Por la izquierda no lo hcen Parot con Valencia, por derecha Rebolledo no asiste, no tiene gol y Buonanotte se va hacia adentro. Los cuatro ejes que formó ayer por las orillas no sirven. No digo que no los tenga en el plantel, pero no jugó con ellos", fue la primera de sus reflexiones.

Universidad Católica sucumbió en Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, que la derrotó 2-0 en San Carlos de Apoquindo. Foto: Agencia Uno.

Luego, Olmos hizo hincapié en la falta de variedad que hubo en el mediocampo en el duelo ante los argentinos. "Jugaron Aued, Nuñez y Saavedra, tuvo un exceso de jugadores que piden pelota al pie. Ningún equipo se da ese lujo en el mundo con sus volantes interiores. Pedir la pelota al pie es muy antiguo", manifestó el actual comentarista de televisión.

Por lo mismo, le pegó un tirón de orejas a los jugadores más experimentados. "Aued tiene cualidades para desplazarse y pisar el área contraria, ir al espacio, hizo muchos goles y ya no juega así. Los tres quieren iniciar la jugada, ser el primer zapato. Así es imposible jugar", confesó.

Universidad Católica se prepara para enfrentar el domingo a Melipilla, con la intención de manterse en la parte alta del campeonato nacional.